Simmering: SPÖ-Politiker bei Familienfest mit Eiern angegriffen

Bei einem Familienfest der SPÖ sind der Simmeringer Bezirksvorsteher, Thomas Steinhart, und seine Stellvertreterin, Ramona Miletic, eigenen Angaben zufolge attackiert worden. Miletic wurde dabei von einem Ei am Kopf getroffen.

Der Simmeringer Bezirksvorsteher Thomas Steinhart und seine Stellvertreterin Ramona Miletic (beide SPÖ) sind während eines Familienfests der SPÖ Simmering am Svetelskyplatz von Unbekannten angegriffen worden: Beide Bezirkspolitiker wurden mit Eiern beworfen, Miletic wurde dabei von einem Ei am Kopf getroffen. Sie erstattete umgehend Anzeige.

Keine Angabe zu möglichen Tätern

Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Samstag, wurde aber erst jetzt durch eine Aussendung der SPÖ bekannt. Wie es auf „Presse“-Nachfrage aus dem Büro des Bezirksvorstehers heißt, wisse man nicht, wer die Eier geworfen hat.

Unklar ist auch, ob es eine oder mehrere Personen waren, da am Familienfest viel los war. Daher sei die Anzeige auch gegen „unbekannt“ erfolgt.

Drohungen, etwa per Mail, habe es im Vorfeld nicht gegeben, heißt es. „Die Attacke widerspricht den Prinzipien eines respektvollen und konstruktiven Dialogs“, so Miletic in der Aussendung. „Wir benötigen dringend mehr Toleranz und Respekt im Umgang miteinander. Politische Vielfalt ist der Garant für eine starke Demokratie.“