Der Mangel an Geld ist ein bedeutender Grund dafür, dass Länder zögern oder nicht in der Lage sind, die Anforderungen zu erfüllen. Investitionen sind besonders wichtig in Entwicklungsländern, wo ein erhebliches Potenzial für Solarenergie besteht, aber aufgrund wahrgenommener Risiken wenig investiert wird. Die COP29 zielt darauf ab, Investitionen in diese Regionen zu fördern. 2022 haben die Industrienationen erstmals die versprochenen 100 Milliarden Dollar an die ärmeren Staaten bezahlt, aber das wird in Zukunft nicht reichen.