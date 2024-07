Auf den Spuren von Darwin und Humboldt

Ecuador und Galapagos. Entdecken Sie einzigartige Tierwelten, atemberaubende Vulkanlandschaften und koloniales Kulturerbe. Ein unvergessliches Abenteuer voller Naturwunder und Geschichte.

Galapagos im Pazifischen Ozean ist bis heute ein Brutkasten der Schöpfung, in dem nahezu alle Pflanzen und Tiere aus den Anfangstagen der Evolution unbehelligt von allen Zeitläufen und fast aller Zivilisation leben. Der Archipel ist einer der kostbarsten Naturschätze überhaupt, eine Welt von überwältigender Urzeitlichkeit. Als Charles Darwin im Jahr 1835 Galapagos verließ, schrieb er: „Ich fühle mich dem Mysterium aller Mysterien ganz nah: dem Entstehen neuen Lebens auf Erden.“

Auf dieser unvergleichlichen Reise erleben Sie aber auch die prachtvollen Kolonialgebäude und die köstliche Kulinarik in Ecuador. Wandern Sie auf den Spuren Humboldts und entdecken Sie die Schönheit der „Vulkan-Allee“ mit dem imposanten Cotopaxi, einem der höchsten aktiven Vulkane der Welt. Die ­geschichtsträchtigen, herrschaftlichen Haciendas, in denen Sie nächtigen werden, machen die Zeit der Entdecker hautnah spürbar.

Reiseverlauf

Tag 1: Sie fliegen von Wien via Amsterdam nach Quito.

Tag 2: In der Hauptstadt Ecuadors besichtigen Sie das Äquatordenkmal „Mitad del Mundo“ und nehmen an einer umfassenden Stadtrundfahrt mit einer einzigartigen Kakaoverkostung teil.

Tag 3: Genießen Sie heute einen freien Tag in Quito und erkunden Sie die Stadt weiter auf eigene Faust.

Tag 4: Fahrt in Richtung Norden, nach Mindo, einem subtropischen Paradies für Tierliebhaber. Der Nebelwald ist Heimat für unzählige Vogel-, Schmetterlings- und Pflanzenarten.

Alexander von Humboldt erforschte den imposanten Cotopaxi, der mit einer Höhe von 5897 Metern zu den höchsten aktiven Vulkanen der Erde zählt. Shutterstock

Tag 5: Fahrt nach Süden auf der Panamericana, der „Vulkan-Allee“, in Richtung des Cotopaxi-Nationalparks, der am Fuße des höchsten aktiven schneebedeckten Vulkans der Welt liegt.

Tag 6: Nach dem Besuch einer Rosenplantage geht es für Sie weiter in die Klein­stadt Baños am Fuße des Vulkans Tungurahua. Die Stadt ist berühmt für ihre drei Thermalbecken, die von zahlreichen schwefelhaltigen heißen Quellen gespeist werden.

Tag 7: Weiterreise nach Riobamba und Besuch der indigenen Gemeinde „Salasaca“. Die Salasaca-Indios, die zu den kichwasprachigen Völkern gehören, sind eines der unabhängigsten Völker in Ecuador und haben ihre ursprünglichen Traditionen im Wesentlichen bis heute bewahrt.

Zwei Milliarden Rosen werden jedes Jahr auf den Plantagen im Andenhochland von Ecuador geerntet, sie gelten als besonders schön und hochwertig. iStock

Tag 8: Heute steht der Besuch der Tolte-Gemeinde, von wo Sie einen fantastischen Ausblick auf die berühmte „Teufelsnase“ haben, am Programm. Weiterfahrt zu den Ruinen von Ingapirca und nach Cuenca.

Tag 9: In Cuenca besichtigen Sie unter anderem das malerische Viertel San Sebastian, den Calderon-Park, den Blumen-Platz und die Kirche „Del Carmen“. Sie sehen außerdem die Kathedrale der Unbefleckten Empfängnis, besser bekannt als „Neue Kathedrale“, die als eine der größten Kirchen Lateinamerikas gilt.

Tag 10: Auf dem Weg Richtung Hafenstadt Guayaquil halten Sie beim Cajas-Nationalpark. Die vulkanische Landschaft ist ein idealer Ort für Liebhaber einer üppigen Vegetation und Tierwelt. Anschließend besuchen Sie eine Bananen- und Kakaoplantage, wo Sie die Möglichkeit haben, eine der wichtigsten Exportprodukte des Landes zu probieren. Nach Ihrer Ankunft in Guayaquil unternehmen Sie eine kurze Panoramastadtrundfahrt.

Die Kathedrale der Unbefleckten Empfängnis in Cuenca ist besser bekannt als „Neue Kathedrale“ und gilt als eine der größten Kirchen Lateinamerikas. Shutterstock/Dreamstime

Tag 11: Flug von Guayaquil nach Baltra/Galapagos, von wo aus Sie weiter auf die Insel Santa Cruz reisen. Dort können die riesigen Ga­lapagos-Schildkröten in ihrem natürlichen Lebensraum beobachtet werden.

Tag 12: Per Schnellboot fahren Sie heute zur Insel Floreana. Die vorgelagerte Insel Enderby umrunden Sie mit dem Boot auf der Suche nach Blaufuß­tölpeln, Fregattvögeln und weiteren Vögeln. Bei gutem Wetter finden Sie hier einen perfekten Schnorchelplatz, wo Sie unter anderem Seelöwen, Schildkröten und tropische Fische sehen können.

Tag 13: Ihre heutige Tour führt Sie mit dem Schnellboot zur Insel Isabela. Direkt vor Puerto Villamil liegt „Tintoreras“, eine kleine Inselgruppe. Hier können Sie Seelöwen, Pinguine und viele Fische im seichten Meer beobachten.

Die Galápagos-Inseln sind Heimat der Fregattvögel, bekannt für ihre auffälligen, roten Kehlsäcke, die die Männchen während der Paarungszeit aufblähen. Shutterstock

Tag 14: Sie unternehmen eine Wanderung mit atemberaubenden Aussichten zum Rand der Caldera des Sierra-Negra-Schildvulkans. Dieser ist der zweitgrößte Vulkankrater der Welt.

Tag 15: Mit dem Schnellboot geht es zurück zur Insel Santa Cruz, wo Sie den Strand von Tortuga Bay erkunden und die Charles-Darwin-Forschungsstation besuchen.

Tag 16: Per Schnellboot fahren Sie heute zu einer der nahe gelegenen Inseln Bartolome, Plazas oder North Seymour.

Tag 17: Fahrt zum Flughafen Baltra und Rückflug nach Guayaquil. Am Abend geht es für Sie via Amsterdam zurück nach Wien.

Tag 18: Ankunft in Wien.

REISETERMIN und PREIS P. P. 10.11.–27.11.2024

DZ ab 6990 Euro

EZ ab 7970 Euro

HIGHLIGHTS IHRER REISE Reisen auf den Spuren von Humboldt und Darwin

Wohnen in ausgewählten Haciendas, Herrenhäusern und Boutiquehotels

Atemberaubende National- und Naturparks

Authentische Begegnungen mit indigenen Gemeinschaften

Erkundung des Unesco-Weltnaturerbes Galapagosinseln mit einzigartiger Flora und Fauna

INKLUDIERTE LEISTUNGEN Flüge ab/bis Wien via Amsterdam nach Quito und retour ab Guayaquil

Flüge Guayaquil – Baltra/Galapagos – Guayaquil

10 Nächte in Haciendas, Herrenhäusern und Boutiquehotels während der Rundreise

6 Nächte in ausgesuchten Hotels auf den Galapagosinseln

Durchgehend Halbpension mit Frühstück und Mittag- oder Abendessen

Alle Besichtigungen und Ausflüge lt. Reiseverlauf

Durchgehende örtliche, deutschsprachige Reiseleitung

Zertifizierte Naturguides im Galapagosarchipel

Transfers und Ausflüge im klimatisierten Bus bzw. Schnellboot

INFOS UND BUCHUNG Kostenlos unter 0800 560 080, per Mail an service@reisethek.obfuscationat oder auf www.reisethek.at