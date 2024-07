In Österreich mieten, im Ausland kaufen?

Mietwohnungen wie diese im ersten Bezirk in Wien lassen sich nach wie vor recht gut vermitteln.

Mietwohnungen wie diese im ersten Bezirk in Wien lassen sich nach wie vor recht gut vermitteln. Örag

Der heimische Markt für luxuriöse Mietwohnungen boomt nach wie vor, wenn auch nicht mehr ganz so extrem wie im vergangenen Jahr.

Sieben Zimmer im Neunten mit 350 Quadratmetern Wohnfläche, Altbau um 7500 Euro. Fünf Zimmer im Sechsten mit Mobiliar und Service um 6000 Euro. Oder der ganz große Wurf im ersten Wiener Bezirk mit neun Zimmern, Kunst an der Wand und 400 Quadratmetern Wohnfläche um über 20.000 Euro pro Monat: Zwei dieser drei Angebote sind derzeit im Handumdrehen vergriffen, das dritte könnte ein wenig länger brauchen. Denn ab 10.000 Euro wird die Luft auf dem Markt der luxuriösen Mietobjekte noch ein wenig dünner.

Darunter boomt das Segment seit dem Zusammenbruch des Kaufmarktes in Österreich – wenig verwunderlich. „Der Bedarf besonders an hochwertigen möblierten Wohnungen ist groß und kann momentan nicht ganz abgedeckt werden“, berichtet Katrin Erhart, Inhaberin des gleichnamigen Maklerunternehmens. Auch Aleksandra Mitrovic, bei der Örag für den Bereich Mieten verantwortlich, sieht derzeit nach wie vor einen boomenden Markt, der aber erste Anzeichen einer Abkühlung zeigt.

Vermittlung von Luxuswohnungen dauert derzeit etwas länger

„Letztes Jahr war es wirklich unfassbar, da konnte man Wohnungen in jeder Lage, mit jedem Grundriss und um fast jeden Preis vermieten. Auch Wohnungen um 8000 oder 9000 Euro gingen ohne Probleme“, berichtet die Maklerin. Heuer sei dagegen eine leichte Veränderung spürbar. Es komme weniger auf den Markt, weil einerseits weniger Mieter mangels Alternative kündigen.

Vor allem aber fehle es massiv an Neubauwohnungen, da derzeit bekanntlich so gut wie nichts gebaut wird. „Im Vorjahr hatten wir rund 13.000 bis 14.000 Mietwohnungen auf dem Markt, heuer sind es 9000“, nennt Mitrovic Zahlen, die nicht nur für den Luxussektor gelten, aber eine Tendenz aufzeigen. „Jetzt ist es eben so, dass man eine Luxuswohnung nicht mehr innerhalb einer Woche, sondern innerhalb eines Monats vermietet bekommt.“ Wenn alles passt und ein perfekter Grundriss mit Freifläche im Ersten angeboten werde, sei diese aber immer noch sofort vergeben, „egal, wie teuer“.