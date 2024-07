Die Schweiz will Angehörige der Familie Kolomojskyj nicht einbürgern und sieht die Sicherheit des Landes in Gefahr. In der Zwischenzeit ist offenbar ein ukrainischer Oligarch in Wien gelandet.

Der Fall ging durch mehrere Instanzen. Vor sieben Jahren stellte eine Familie mit israelischer Staatsbürgerschaft in jenem Kanton, in dem sie wohnhaft ist, einen Antrag auf Einbürgerung. Besagte Familie lebt seit 2005 in der Schweiz, besitzt hier, aber auch in Nachbarländern wie in Frankreich, Immobilien und Grund. Wurden von der fünfköpfigen Familie mittlerweile zwei Kinder eingebürgert, hat nun das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen die Entscheide der Vorinstanzen bestätigt: Das Ehepaar sowie sein jüngstes Kind werden keine Staatsbürger. Denn durch eine Einbürgerung „würde die innere und äußere Sicherheit der Schweiz gefährdet“ werden, heißt es im Urteil.

Das Brisante an diesem Fall: Bei ihnen handelt es sich um die Familie der Schwester Ihor Kolomojskyjs, jenes ukrainischen Oligarchen, der sich in Kiew wegen Korruption, Geldwäsche und weiteren kriminellen Aktivitäten verantworten muss. Das Schweizer Gericht geht davon aus, dass die Schwester von diesen Aktivitäten „maßgeblich profitiert“ – und es weiter enge geschäftliche Verbindungen zu Kolomojskyj gebe. Die Schweizer Gerichte waren beispielsweise von den Beweisen nicht überzeugt, die die Familie eingereicht hatte, um die Finanzierung von Luxusimmobilien wie diversen Wohnungen in Paris und einem Schloss in Frankreich zu belegen. Die Geschäftstätigkeit der Familie würde den Erwerb solcher Immobilien schlicht nicht ermöglichen. Der Verdacht von Geldwäsche steht im Raum.

Eine Privatarmee im Donbas

Ihor Kolomojskyj gehörte bis zum russischen Überfall auf die Ukraine zu den reichsten Menschen im Land. Er gründete in den 1990er-Jahren die PrivatBank, anschließend ein Konglomerat mit Investitionen im Energiebereich, in Transport, Rohstoffe, in der Nahrungsmittelindustrie sowie in der Medienbranche. Vor seiner Zeit als Präsident war Wolodymyr Selenskij für den Sender 1+1 von Kolomojskyj tätig. Der Oligarch unterstützte auch die Präsidentschaft Selenskijs. Nach der russischen Besetzung des Donbas finanzierte Kolomojskyj ukrainische Regimente, die gegen die Russen kämpften; er fungierte auch als Gouverneur der Oblast Dnipropetrowsk.

Selenskij hat sich in der Zwischenzeit von Kolomojskyj distanziert. In seinem erklärten Kampf gegen die Korruption in der Ukraine bringt der Präsident den Oligarchen stets als Beispiel: Vergangenen Herbst wurde Kolomojskyj in U-Haft genommen, offenbar hat Selenskij seinem einstigen Förderer auch die ukrainische Staatsbürgerschaft entzogen. Somit ist Kolomojskyj Zypriot und Israeli. Jedenfalls soll er im vergangenen Jahrzehnt Millionen außer Landes geschafft, illegal erworbene Gelder durch Geldwäsche legalisiert haben. Teile seiner Beteiligungen wurden inzwischen verstaatlicht. Verfahren gegen ihn liefen auch in den USA und Großbritannien wegen Betrugs und Korruption.

In Österreich sorgte Kolomojskyj im vergangenen Jahr für Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache Kontakt zu ihm gesucht habe. Es blieb die Frage, ob zwischen ukrainischen Oligarchen und der FPÖ Geld geflossen ist.

Landung in Wien

Indessen wurde bekannt, dass sich ein anderer ukrainischer Oligarch, Hennadij Boholjubow, in Wien abgesetzt haben soll. Er war der Geschäftspartner Kolomojskyjs, beiden gehörte die mittlerweile verstaatlichte PrivatBank. Die ukrainischen Behörden werfen Boholjubow vor, das Land mit einem gefälschten Pass in Richtung Polen verlassen zu haben. Nach einem Aufenthalt in Großbritannien, wo der 62-jährige Unternehmer seine kranke Mutter besuchte, reiste er laut eigenen Angaben am Dienstag nach Wien weiter: „Ich bin heute nach Wien geflogen, weiß aber nicht, wo ich leben werde“, sagte Boholjubow in einem in der Nacht auf Mittwoch veröffentlichten Telefoninterview mit der „Ukrajinska Prawda“.

Er dementierte, mit einem falschen Pass ausgereist zu sein, berichtete aber gleichzeitig, dass er bereits 2023 Probleme mit der Ausreise aus seinem Heimatland gehabt habe: Bei einem versuchten Grenzübertritt sei ihm sein Reisepass wegen Fälschungsverdacht entzogen und vernichtet worden, bei einem weiteren Versuch im vergangenen Jahr habe es nach anfänglichen Problemen dann doch noch geklappt. Laut „Ukrajinska Prawda“ hatte damals der Chef des ukrainischen Grenzschutzes in Kiew höchstpersönlich für den Oligarchen interveniert. (duö/APA)