Puma-Drillinge im Zoo Salzburg zur Welt gekommen

Sechs Wochen sind die Kleinen alt. Es ist der erste Nachwuchs bei den Pumas in dem Zoo in Hellbrunn seit elf Jahren.

Der Zoo Salzburg freut sich über dreifachen Puma-Nachwuchs. Mit etwas Glück können Besucherinnen und Besucher drei sechs Wochen alte Raubkatzen bei ihren ersten Erkundungstouren beobachten. Sie werden jeden Tag ein wenig mehr von ihrer Neugierde gepackt und halten sich vor allem zu späterer Stunde gerne im unteren Bereich der Anlage auf, teilte der Zoo am Freitag in einer Aussendung mit. Es ist der erste Puma-Nachwuchs in Hellbrunn bei Salzburg seit elf Jahren.

„Die Haltung von Pumas hat im Zoo Salzburg eine lange Tradition und somit hat die Geburt der kleinen Raubkatzen eine besondere Bedeutung für uns“, sagte Geschäftsführerin Sabine Grebner. Als ehemaliger Bergweltzoo Anfang der 1960er-Jahre eröffnet, gehörten Pumas oder Berglöwen zu den ersten Raubkatzen, die am Fuße des Hellbrunner Berges ein neues Zuhause fanden.

Für die drei Jahre alten Eltern Amaira und Inigo sind die noch mit einem gefleckten Haarkleid versehenen kleinen Pumas der erste Nachwuchs. „Die Geschlechter der drei kleinen Pumas wissen wir erst nach der ersten veterinärmedizinischen Untersuchung. Dann werden wir uns auch um die Auswahl der Namen kümmern“, so Grebner. (APA)