Das neue Wienerisch

Die „Divinerinnen“ interpretieren traditionelle Wiener Musik neu — und bringen sie damit auch auf das Popfest oder nach Südkorea.

Wie klingt Wien? Jedenfalls sehr speziell. „Es ist schon etwas sehr besonderes“, sagt Theresa Aranya Aigner, „dass eine Stadt ihre ganz eigene Musik hat. Welche Stadt hat das schon? Lissabon, mit dem Fado? Und halt Wien.“ Theresa Aranya Aigner, Geigerin, geboren in Oberösterreich, gibt der traditionellen Wiener Musik einen neuen Klang: Sie leitet mit den Divinerinnen ein siebenköpfiges Ensemble, das nun seit 2021 „göttliche Wiener Musik“ macht.

Sie wollen, so die eigene Definition, neue Klänge in der Schrammelmusik finden, Schätze in den Archiven neu interpretieren, genauso wie moderne Kompositionen. Vom Neujahrskonzert bis zum Heurigen, von der wissenschaftlichen Beschäftigung damit bis zum Tanzboden — die sieben Musikerinnen haben sich ganz der Wiener Musik verschrieben.