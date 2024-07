Pommesfett? So muss der Sommer riechen. Jetzt aber auch, leider, nach Zitronen-Eukalyptus.

Der Sommer muss, finde ich, nach Calippo Cola schmecken (und manchmal nach Aperol). Und nach dem Frittierfett riechen, in dem die Pommes schwimmen, ehe sie im Freibad auf rechteckigen Papptellern landen.

Der Wiener Sommer riecht aber leider auch, freilich eine weniger nostalgische Kindheitserinnerung als die Schwimmbad-Pommes, nach verschwitzten Körpern, wenn man eine nicht ganz so gut klimatisierte U-Bahn erwischt. Und heuer, und das ist neu, nach Zitronen-Eukalyptus und anderen, der Penetranz zugeneigten Düften, die sich in Insektensprays finden. Denn dies ist, ich kann mich an keinen vergleichbaren erinnern, der Sommer der Gelsensprays.

Mittlerweile trage ich ständig eines mit mir herum, und das nicht nur, wenn ich in mein nicht vorhandenes Wochenendhaus im mückenreichen Schilf des Neusiedler Sees reise.

Nein, das Gelsenspray ist bei jedem Alltagsweg über überhitzen Großstadtbeton dabei, bei jedem Schanigartenbesuch werden derzeit neben den Smartphones auch die Gelsensprays aus den Handtaschen geholt, man sprayt und sprayt und sprayt (und wird dennoch teil-zerstochen).

Die 2024er-Gelsengeneration differenziert nicht

Für mich ist das eine sehr neue Erfahrung: Denn seit das Kind auf der Welt ist, hatte ich bisher eine Art menschlichen Gelsen-Schutzschild mit dabei: Die Gelsenmeute stürzte sich bisher nur auf das Kind, die 2024er-Gelsengeneration aber differenziert nicht mehr. Neulich stiegen wir, wild besprayt nach einem Aufenthalt in Omas Gelsen-Garten, in ein Taxi und dass der Fahrer so still war (Grazer Taxler verwickeln einen sonst zu 99 % in ein Gespräch, ein komplett konträres Fahrerlebnis im Vergleich zu Wien), lag ziemlich sicher daran, dass er wegen unserer Zitro-Parfüm-Überdosis zwischendurch die Luft anhielt. Ja, ich glaube, er hätte uns sofort gegen betrunkene Fußballfans mit Bierfahne eingetauscht. In diesem Sinne: Viel Spaß beim EM-Finale und vergessen Sie nicht Ihr Gelsenspray!

E-Mails an: mirjam.marits@diepresse.obfuscationcom