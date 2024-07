Schüsse in Graz: Mann tötet Frau in Anwaltskanzlei

In der Grazer Innenstadt ist es Freitagmittag zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen.

In einer Anwaltskanzlei in der Kaiserfeldgasse sind Schüsse gefallen. Der Polizei zufolge hat ein Mann eine Frau mit einem Gewehr erschossen.

Die Polizei stand Freitagmittag in der Grazer Innenstadt im Großeinsatz. In einer Anwaltskanzlei sind Schüsse gefallen. Zwei Menschen sind tot. Die Polizei teilte mit, dass ein Mann eine Frau erschossen hat. Anschließend beging er Suizid. Bei der Tatwaffe handelt es sich um ein Gewehr. Das Motiv ist noch nicht bekannt.

Weitere Personen waren nicht involviert. Wie die „Kronenzeitung“ berichtet, dürfte der mutmaßliche Täter 30 und das vermutete Opfer 23 Jahre alt sein. Die beiden sollen sich gekannt haben. Die Frau soll zudem in der Kanzlei beschäftigt gewesen sein. Die Polizei wollte zu den Identitäten der beiden Toten jedoch noch nichts sagen. Es ist der 14. Femizid in diesem Jahr in Österreich.

Großeinsatz zu Ende

Zunächst sprach die Polizei von einem „mutmaßlichen Gewaltdelikt“ und zwei Schwerstverletzten. Eine Person soll „mit einer Schusswaffe hantiert“ haben, schrieb die Exekutive zudem auf X.

Es gab großräumige Absperrungen im Bereich Kaiserfeldgasse - Neutorgasse. Die Polizei rief dazu auf, die Gegend zu meiden. Straßenbahnen wurden umgeleitet. Akute Gefahr bestehe keine mehr, so die Behörde. Der Großeinsatz endete kurz nach 13 Uhr. Die Absperrungen am Marburgerkai, der Kaiserfeldgasse und in der Radetzkystraße sowie der Herrengasse wurden schrittweise wieder abgebaut.

Zeugin: „Drei Klescher“ gehört

Gegen 12 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein. Der Vorfall spielte sich im Haus Kaiserfeldgasse 27 ab. Dort befinden sich Anwaltskanzleien, ein Notariat und Einrichtungen für verschiedene Therapien. Eine Frau, die in der Anwaltskanzlei arbeitet, gab an, sie habe gegen 12.00 Uhr „drei Klescher“ gehört. Ihre Mitarbeiterin habe „gut reagiert“ und sofort gerufen „alles zusperren“. Sie hörte am Gang eine Frau schreien und bekam mit, dass jemand nach unten rannte. Die Kanzlei befindet sich im 3. Stock, der Vorfall spielte sich in einer der anderen Etagen ab.

Zu Mittag kreiste ein Hubschrauber der Polizei über dem Einsatzort und auch die Cobra sowie Diensthundeführer waren im Einsatz. Rettung und Kriseninterventionsteam waren ebenso vor Ort. Die Tatortgruppe der Polizei sicherte am Nachmittag Spuren im vierten Stock des Mehrparteienhauses. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe sind noch unklar. (schev/APA)

Hilfe bei Suizidgefahr Es gibt eine Reihe Hilfseinrichtungen und Anlaufstellen für Menschen in akuten Krisensituationen. Unter www.suizid-praevention.gv.at findet man Notrufnummern und Erste Hilfe bei Suizidgedanken. Telefonische Hilfe gibt es auch bei: Kriseninterventionszentrum (Mo-Fr 8-17 Uhr): 01/406 95 95, kriseninterventionszentrum.at

Rat und Hilfe bei Suizidgefahr 0810/97 71 55

Psychiatrische Soforthilfe (0-24 Uhr): 01/313 30

Sozialpsychiatrischer Notdienst 01/310 87 79

Telefonseelsorge (0-24 Uhr, kostenlos): 142

Rat auf Draht (0-24 Uhr, für Kinder & Jugendliche): 147

Gesprächs- und Verhaltenstipps: bittelebe.at Hilfe für Menschen mit Suizidgedanken und Angehörige bietet auch der noch recht junge Verein „Bleib bei uns“. www.bleibbeiuns.at