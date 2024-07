Das Abhakerln kann man abhaken

Sprechblase Nr. 550. Warum die Not-to-do-Liste frustrierend sein kann.

Sie kann manchmal ewig lang und mitunter ziemlich frustrierend sein: weil sich auf ihr immer noch ein Punkt findet, der nicht abgearbeitet ist. Umgekehrt kann eine To-do-Liste aber auch äußerst hilfreich sein: weil, was einmal notiert ist, nicht mehr so leicht vergessen oder übersehen werden kann.

Wie auch immer. Was erledigt ist, bekommt ein Hakerl. „Check“, würde man passenderweise sagen.

Doch die To-do-Liste bekommt aktuell Konkurrenz von der – Achtung, Sprechblase – Not-to-do-Liste. Was auf ihr steht? Alles, was man nicht machen soll oder will: prokrastinieren zum Beispiel und Dinge erst gar nicht beginnen oder dem Perfektionismus frönen und nichts abschließen. Oder andere schlechte Angewohnheiten, die man losbekommen möchte.

Das richtig Unangenehme an einer Not-to-do-Liste aber ist: Man kann die einzelnen Punkte nie abhaken, weil man ja nicht wissen kann, ob man den einen oder andern Punkt nicht doch irgendwann erfüllt.

michael.koettritsch@diepresse.obfuscationcom