Bei Kindern Krebs früher finden

Die Molekularbiologin Marie Bernkopf leitet das Team für Diagnostik solider Tumoren der St. Anna Kinderkrebsforschung. Hier macht sie neue Diagnosemethoden zugänglich.

Krebserkrankungen im Jugendalter sind sehr selten – und auch sehr speziell. Der Entwicklungsweg der Erkrankung ist oft ganz anders als bei Erwachsenen und bedarf daher auch einer speziellen Diagnostik. Diese weiterzuentwickeln ist das Ziel von Marie Bernkopf. Die Molekularbiologin leitet die solide Tumordiagnostik an der St. Anna Kinderkrebsforschung (CCRI) und deren Tochterunternehmen Labdia Labordiagnostik in Wien. Ursprünglich aus Oberösterreich stammend, begann ihre Laufbahn als Assistentin in einem Labor für molekulargenetische Diagnostik in Linz. Die Neugierde an den biologischen Mechanismen hinter den diagnostizierten Erkrankungen brachte Bernkopf bald zum Studium der Molekularbiologie und zu einem Doktorat am Zentrum für Humangenetik der Med-Uni Graz.

Den Doktortitel in der Tasche, zog es sie an die Universität Oxford – eine einschneidend positive Erfahrung: „Das wissenschaftliche Umfeld in Oxford war fantastisch. Man kann jeden Tag zu den spannendsten Vorträgen gehen und lernt viele interessante Menschen kennen.“ Am wichtigsten fand sie die Einstellung gegenüber den wissenschaftlichen Mitarbeitenden. „Man wird von Tag eins an in seiner beruflichen Weiterentwicklung und Karriere unterstützt, zum Beispiel durch ein Mentorenprogramm.“

Den Tumor nicht invasiv entdecken

Diese anregende Atmosphäre möchte sie auch in Wien schaffen und durch Forschung die bestmögliche Behandlung für schwer kranke junge Patientinnen und Patienten ermöglichen, z. B. durch eine verbesserte, nicht invasive Diagnostik. Dazu arbeitet sie mit ihrem Team und der Gruppe um Sabine Taschner-Mandl im internationalen Projekt „Mona Lisa“ an neuartigen Flüssigbiopsien („Liquid Biopsies“): Diese erleichtern die Diagnose von Tumoren an peripheren Nervenzellen (Neuroblastomen). Dabei wird nur eine kleine Menge Blut abgenommen, um darin mittels Sequenzierung kurze DNA-Fragmente des Tumors zu finden.

Anhand der Spuren kann die Effektivität einer Behandlung nachvollzogen werden – wenn also im Laufe der Therapie idealerweise jegliche Tumor-DNA aus den Blutproben verschwindet. Gleichzeitig kann auch ein Rückfall detektiert werden, und wie sich der Tumor im Laufe der Zeit genetisch verändert.

»Die Entwicklung neuer Therapien ist bei Kindern langsamer.« Marie Bernkopf

Pädiatrische Krebserkrankungen sind eine Herausforderung: „Kinderkrebs ist genetisch besonders, weil er im Gegensatz zu Krebs in Erwachsenen viel weniger Punktmutationen hat und oft ganz spezielle Treibermutationen und Genfusionen den Krebs auslösen“, sagt Bernkopf. „Weiters ist Krebs bei Kindern sehr selten, das bedeutet auch, dass klinische Studien viel länger dauern, weil man auf genug Patienten warten muss. Damit sind Entwicklung und Einführung neuer Therapien viel langsamer.“ Marie Bernkopfs Forschungsarbeit soll essenzielle Informationen über den Nutzen der Flüssigbiopsien für den einzelnen Patienten bringen und sie als Ergänzung und zukünftig möglicherweise als Ersatz für bildgebende Verfahren wie Computertomografien zur Behandlungskontrolle etablieren. Diese sind nämlich besonders für junge Kinder oft nur unter Narkose möglich.

Zudem erhofft sie sich hilfreiche neue Erkenntnisse über die Genetik der Krebszellen – ein möglicher Schlüssel zu neuen Therapien. „Für Erwachsene gibt es mittlerweile eine große Zahl an zielgerichteten Therapien, die auf Genetik basieren. Es hat mich überrascht, dass es die für pädiatrische Krebserkrankungen noch kaum gibt. Das ist eine große Motivation für mich, die Forschung voranzutreiben.“

Einfach nur auf das Meer schauen

Ausgleich zur Forschung an den reglementierten Protokollen im Labor findet Bernkopf bei kreativer Arbeit. „Etwas Kreatives ohne Vorgaben, wie zu malen oder einfach nur auf das Meer zu schauen, ist als Ausgleich ganz wichtig.“ Um dann mit frischem Geist an die Arbeit zu gehen und die neuesten Entwicklungen der Labordiagnostik so schnell wie möglich zu den kleinen Patienten und Patientinnen zu bringen: „Wir verbinden hier angewandte klinische Diagnostik mit neuester Forschung. Das ist für mich das Spannendste und das Beste aus zwei Welten.“