Stefan Höfer: „Es gibt unzählige Rezepte zum Glücklichsein“

Stefan Höfer: Rezepte zum Glücklichsein sind etwas sehr Spannendes – schon allein der Vergleich mit Rezepten. Jede und jeder von uns muss kochen und wählt wahrscheinlich unterschiedliche Rezepte aus einem Kochbuch. Man hat an unterschiedlichen Tagen auf Unterschiedliches Lust. Und selbst wenn man versucht, sich genau an Rezepte zu halten, werden wir vielleicht doch ein paar Abänderungen machen, weil die Geschmäcker eben verschieden sind. Und so verhält es sich auch mit dem Glück: Das Rezept wird es nicht geben. Es gibt ganz unterschiedliche Herangehensweisen, die für den einzelnen Menschen passen müssen.