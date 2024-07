Wegwerfen ist die schlechteste Lösung

An der FH Salzburg befasst sich ein internationales Projekt mit der Frage, wie sich Verschwendung von Lebensmitteln durch Kreislaufwirtschaft verhindern lässt. Sogenannte Circular Food Hubs sollen Unternehmen vernetzen und Know-how weitergeben.

Es ist ein Vorzeigebeispiel für innovative Ideen in Sachen Kreislaufwirtschaft: Das Start-up EasyVegan verwendet Treber, der in der Salzburger Stiegl­brauerei beim Bierbrauen als Rest der Braugerste anfällt, um daraus pflanzliche Burgerpatties und Bällchen zu machen. Der Treber, der bisher nur als Tierfutter Verwendung fand, landet als schmackhafter Fleischersatz auf dem Teller ernährungsbewusster Menschen.

Die Kooperation zwischen der Stiegl­brauerei und dem Eugendorfer Start-up, das von der Austria Wirtschaftsservice AWS eine Förderung zur Gründung im ländlichen Bereich erhalten hatte, wurde kürzlich mit dem CEFoodCycle Award ausgezeichnet.

Zielgruppe sind die Großkunden

„Wir wollen Leuchtturmprojekte vor den Vorhang holen, die sich im Lebensmittelsektor mit Kreislaufwirtschaft beschäftigen. Das soll Bewusstsein schaffen und andere Akteure inspirieren“, sagt Eva Lienbacher, die an der FH Salzburg das Forschungsprojekt „Alpine Space CEFoodCycle“ leitet. Es ist ein von der EU gefördertes „Interreg Alpine Space“-Projekt, an dem sich Partner in Österreich, Deutschland, Italien, Slowenien und Frankreich beteiligen, um die Lebensmittelverschwendung durch intelligente Kreislaufprojekte zu verringern. Zielgruppe sind dabei nicht die Konsumierenden – immerhin fallen in Österreich rund 58 Prozent aller Lebensmittelabfälle in den Haushalten an –, sondern Lebensmittelhersteller, Gastronomie oder Tourismusbetriebe.

„Eine aktuelle Studie der Vereinten Nationen rechnet vor, dass weltweit pro Jahr mehr als eine Milliarde Tonne Lebensmittel auf dem Müll landet“, erklärt Lienbacher. Das ist in etwa ein Fünftel der gesamten Lebensmittelproduktion. Durch Kreislaufwirtschaft könne die Verschwendung von Ressourcen verringert werden. Positiver Nebeneffekt: Weniger Verschwendung bedeutet auch weniger CO 2 -Ausstoß. Immerhin verursachen die Lebensmittel von der Produktion über Transport bis zum Handel rund acht bis zehn Prozent der weltweit ausgestoßenen Treibhausgase.

320 Millionen Euro einsparen

Mehr Kreislaufwirtschaft im Umgang mit Lebensmitteln spart auch Wareneinsatz, so Lienbacher. Eine Berechnung von Gastro-Data sieht bei 175.000 Tonnen vermeidbaren Lebensmittelabfällen in Großküchen, Beherbergungs- und Gastrobetrieben in Österreich Einsparungspotenzial von 320 Millionen Euro.

Im Rahmen des Forschungsprojekts werden in allen teilnehmenden Regionen Circular Food Hubs eingerichtet, um herauszufinden, wo es Potenzial zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung gibt. Im Fokus stehen verderbliche Waren wie Obst, Gemüse, Fleisch oder Molkereiprodukte. Für sie werden Standards zur Bewertung des Lebenszyklus etabliert und so Möglichkeiten zur Weiterverwendung sichtbar gemacht.

»Eine aktuelle Studie der Vereinten Nationen rechnet vor, dass weltweit pro Jahr mehr als eine Milliarde Tonne Lebensmittel auf dem Müll landet.« Eva Lienbacher, Department Business & Tourisms, FH Salzburg

Die besten Unternehmen als Vorbilder

Die Circular Food Hubs sind auch Plattformen für Vernetzung, Erfahrungsaustausch und die Suche von möglichen Partnern bei Kreislaufprojekten. „Wir wollen mit Best-Practice-Beispielen den Unternehmen Möglichkeiten für Kooperationen aufzeigen“, so Lienbacher. Die beste Option sei, punktgenau zu produzieren und damit Abfälle erst gar nicht entstehen zu lassen, sagt Lienbacher zu den Handlungsoptionen.

Wenn die Prävention nicht greift, ist die Weitergabe bzw. Verwertung eine Möglichkeit. Nach der Umwandlung von Abfällen in Energie bleibt dann nur mehr die Entsorgung. „Das ist die schlechteste Variante“, meint die Forscherin, die am Department Business & Tourism auf andere Handlungsmöglichkeiten setzt. In den Circular Food Hubs sollen mit den Partnern aus der Region mit den vorhandenen Ressourcen Ideen gesammelt und umgesetzt werden. Damit alle teilnehmenden Regionen voneinander lernen können und die weggeworfenen Lebensmittel verringert werden.