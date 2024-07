Ein Wiener Forschungsteam trägt dazu bei, dass aus der italienischen Ferieninsel Albarella ein Vorzeigebeispiel in Sachen Nachhaltigkeit wird. Dort müssen Bevölkerung und Touristen mithelfen, die Schadstoffemissionen weitgehend zu reduzieren.

Die Insel Albarella südlich der Lagunenstadt Venedig gilt als Geheimtipp für Adria-Fans. Nur wenige Hundert Menschen leben ständig auf dem Fünf-Quadratkilometer-Juwel, dazu kommen rund 2800 stolze Besitzer von Feriendomizilen und mehr als 100.000 Urlaubsgäste Jahr für Jahr. Sie suchen Entspannung beim Sport, beim Baden und mit der Familie. Tagestouristen hingegen lässt man nicht hinein: An der einzigen Straßenverbindung zum Festland steht ein Schranken, den nur passieren darf, wer dort wohnt oder eine Quartierreservierung vorweisen kann.

Niemand soll hier auf etwas verzichten

Seit zehn Jahren ist Albarella Teil des Weltkulturerbes Regionalpark Po-Delta und seit einiger Zeit auch Gegenstand eines groß angelegten Forschungsprojekts. Ein internationales Team unter Leitung der Universität Padua will im Realversuch herausfinden, was möglich und was notwendig ist, um den ökologischen Fußabdruck einer Region so weit wie möglich zu verringern. „Und das, ohne die Lebensqualität zu verschlechtern oder Gewohnheiten über das verträgliche Maß hinaus einzuschränken“, betont Ines Fritz vom Institut für Umweltbiotechnologie der Boku Wien.

Sie ist eine der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die den Ist-Zustand auf dem Eiland unter die Lupe genommen und mithilfe von Simulationsmodellen eine Reihe von Handlungsempfehlungen abgeleitet haben, um die Umwelt- und Klimafolgen des Inselalltags zu minimieren. Einige der Maßnahmen wurden in Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden und mit der Bevölkerung bereits umgesetzt und tragen zu jener Zwischenbilanz bei, die die Forscherinnen und Forscher nun im Juli im Journal Plos Climate publizierten.

Wichtigstes Ergebnis: Der Ausstoß an klimaschädigendem CO 2 wurde innerhalb von zwei Jahren um etwa ein Viertel reduziert. Gelingt es, neue Technologien noch umfassender auszurollen und das Verhalten in einigen Bereichen zu adaptieren – und könnten auch die Urlauber mit ins Boot geholt werden –, dann halten die Forschungsteams sogar das Erreichen des Extremszenarios nicht für ausgeschlossen: „Dass nämlich die gesamten Treibhausgasemissionen auf 25 Prozent des Ausgangswertes heruntergefahren werden und damit das Niveau der 1960er-Jahre erreichen“, betont Fritz.

Fotovoltaik, Leihräder, Bäume pflanzen

Was dafür notwendig ist? Einen wesentlichen Beitrag leistet der weitere Ausbau der Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen, vor allem mithilfe der Fotovoltaik. Ein weiterer Baustein ist die Mobilität. Schon jetzt gibt es auf der Insel 1500 Leihräder, einen Fahrradrundweg, der die gesamte Insel erschließt, sowie Verkehrsregeln, die Radler bevorzugen.

Noch ein Vorhaben ist, die Hälfte der Rasenflächen mit Bäumen zu bepflanzen. Zwei Millionen Bäume gibt es jetzt schon, die Lebensraum für viele Tierarten sind und den Erhalt der Biodiversität sichern. Ebenfalls auf der To-do-Liste: ein umfassendes Recycling – natürlich des Abfalls, aber auch des Abwassers. Aufbereitet wird es bereits zum Bewässern von Grünanlagen eingesetzt. Letztlich sollen die Bewohnerinnen und Bewohner von Albarella auf übermäßigen Fleischkonsum verzichten.

Bodenqualität ist fürs Klima wichtig

Eine bedeutende Rolle spielt die Bodengesundheit. Mit dem Bereich haben sich Fritz und ihr Team genau befasst. „Wir haben Bodenanalysen durchgeführt, dabei leider auch viel Mikroplastik in den Proben gefunden. Da gilt es unter anderem, Brachflächen zu rekultivieren. Ähnliche Untersuchungen haben wir auch in Österreich gemacht, und da wie dort gilt: Je mehr Organik, also tote Pflanzen, Ernterückstände, Kompost oder Ähnliches, in den Boden zurückgeführt wird, desto höher ist die Bodenqualität. Für das Klima ist das wichtig, da ein guter Boden viel Kohlenstoff speichert. Außerdem ist ein hochwertiger Boden fruchtbarer und hat eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen mehrere Auswirkungen des Klimawandels, nämlich sowohl gegen Austrocknung durch lange Dürre als auch gegen Ausschwemmung infolge von Starkregenereignissen.“

Fazit der Umweltexpertin: „Das Beispiel Albarella zeigt, dass in Sachen Nachhaltigkeit viel erreicht werden kann. Man muss es nur wollen.“