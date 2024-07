Rapper Bushido kündigt Karriereende an

Mehr als ein Vierteljahrhundert ist Bushido schon im Musikgeschäft. Jetzt ist es an der Zeit, Lebewohl zu sagen.

Vierzehn Alben hat Rapper Bushido in 28 Jahren Karriere herausgebracht, acht davon landeten an der Spitze der Charts. Bald soll aber Schluss sein, „ganz offiziell“, wie er in seiner Instagram-Story am Freitag sagt. Nach über einem Vierteljahrhundert sei es an der Zeit, sich aus der Branche zu verabschieden. Neben der „schlechten Nachricht“ gebe es aber auch eine gute für die Fans: „Im Januar 2026 gehen wir nochmal auf Tour“, kündigt Bushido an. Nächste Woche, am 18. Juli, startet der „exklusive Vorverkauf“.

Danach komme nichts mehr von ihm, „niente“. Keine Musik, keine Auftritte und „wahrscheinlich auch keine Interviews“. So steht es gut leserlich auch über dem Bewegtbild, das Bushido am Steuer seines Wagens zeigt. Darüber zu lesen: „28 Legacy geht zu Ende.“ Er sei dankbar für die wunderbare Zeit und freue sich darauf, seine Fans auf seiner Tour „Alles wird gut“ 2026 noch einmal zu sehen.

Kein Tour-Stopp in Österreich

Neun Stopps in Deutschland umfasst die allerletzte Tour der Rap-Ikone, darunter Berlin, Hamburg, München und Köln. Auch in Zürich wird Bushido noch einmal spielen. Nach Österreich scheint er Stand jetzt nicht mehr zu kommen. Sein jüngstes Album, „König Für Immer“, ist im Mai letzten Jahres erschienen, genau zwanzig Jahre nach seinem ersten, „Vom Bordstein bis zur Skyline“.

Mittlerweile lebt Bushido mit seiner Familie in Dubai. Ihr will er sich wohl ab 2026 vermehrt widmen. (red.)