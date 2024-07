Hamas schlägt „unabhängige Regierung“ für Palästinensergebiete vor

In Gaza-Stadt toben derzeit wieder heftige Kämpfe.

In Gaza-Stadt toben derzeit wieder heftige Kämpfe. APA / AFP / Omar Al-qattaa

Die radikalislamistische Terrororganisation bringt eine „parteiunabhängige Regierung“ für Gazastreifen und Westjordanland ins Spiel. Die Verwaltung nach dem Krieg sei aber eine „interne Angelegenheit“.

Die radikalislamische Hamas hat in den Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen die Bildung einer unabhängigen Regierung für die Palästinensergebiete vorgeschlagen. Nach dem Ende des Gaza-Kriegs solle „eine parteiunabhängige Regierung mit nationaler Kompetenz den Gazastreifen und das Westjordanland“ verwalten, erklärte der hochrangige Hamas-Vertreter Hossam Badran am Freitag.

„Die Verwaltung des Gazastreifens nach dem Krieg ist eine interne Angelegenheit der Palästinenser ohne jegliche Einmischung von außen, und wir werden den Tag nach dem Krieg in Gaza nicht mit externen Parteien diskutieren“, fügte Badran hinzu. Ein anderer Hamas-Vertreter sagte jedoch, dass der Vorschlag für eine überparteiliche Regierung „mit den Vermittlern“ abgesprochen sei. Diese solle in der Anfangsphase nach dem Krieg die Regierungsgeschäfte führen und den Weg für Wahlen ebnen. Die Verhandlungen über eine Waffenruhe und die Freilassung von Hamas-Geiseln unter Vermittlung von Katar, den USA und Ägypten werden derzeit in Doha und Kairo geführt.

Biden: „Der Trend ist positiv“

US-Präsident Joe Biden hatte am Donnerstag gesagt, es gebe Bewegung in den Gesprächen. Es bestünden immer noch Differenzen, die überwunden werden müssten, aber die US-Vermittler machten „Fortschritte“, sagte Biden nach dem Nato-Gipfel in Washington. „Der Trend ist positiv und ich bin entschlossen, das Abkommen zustande zu bringen und den Krieg zu beenden“, sagte Biden.

Im Mai hatte Biden einen Plan für eine „sofortige und vollständige“ Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Hamas vorgestellt. Dieser sieht unter anderem den Rückzug der israelischen Armee aus bewohnten Gebieten des Gazastreifens vor sowie die Freilassung der von der Hamas verschleppten Geiseln im Austausch für palästinensische Gefangene.

Schwere Kämpfe in Gaza-Stadt

Nach einer einwöchigen Militäroffensive in Gaza-Stadt und schweren Kämpfen mit der radikal-islamischen Hamas haben sich israelische Streitkräfte indes nach palästinensischen Angaben aus einigen Stadtteilen zurückgezogen. Einwohner und Rettungskräfte berichteten am Freitag von zahlreichen Toten sowie zerstörten Wohnhäusern und Straßen in diesen Gebieten und warnten vor israelischen Scharfschützen, die auch nach dem Rückzug von Panzern einige Bereiche kontrollierten.

Von israelischer Seite lag am Freitag zunächst keine Stellungnahme vor. Ein von der Hamas kontrollierter Rettungsdienst erklärte, im Laufe der vergangenen Tage seien in den Stadtteilen Tel Al-Hawa und Sabra rund 60 Leichen geborgen worden. Darunter seien auch ganze Familien, erklärte ein Sprecher der Zivilverteidigung palästinensischen Medienberichten zufolge.

Etliche Tote bei Gefechten

Am Donnerstag hatte das israelische Militär erklärt, es beachte bei seinen Angriffen zur Ausschaltung der Hamas internationales Recht und treffe Vorkehrungen, um das Leid von Zivilisten gering zu halten. Die Hamas hingegen tue dies nicht. Die bewaffneten Kräfte der Hamas und des Islamischen Jihad erklärten, sie hätten sich heftige Gefechte mit den israelischen Streitkräften geliefert und diese mit Panzerabwehrraketen und Mörsergranaten angegriffen. Dabei seien zahlreiche Menschen getötet oder verletzt wurden.

Der Krieg im Gazastreifen wurde durch den Großangriff von Kämpfern der Hamas und weiterer militanter Palästinensergruppen auf Israel am 7. Oktober ausgelöst. Dabei wurden nach israelischen Angaben 1195 Menschen getötet und 251 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Als Reaktion auf den Überfall geht Israel seither massiv militärisch im Gazastreifen vor. Nach Angaben des von der islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, wurden dabei bisher mehr als 38.300 Menschen getötet. (APA/AFP/Reuters)