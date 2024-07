Finnland weist Asylsuchende an russischer Grenze künftig ab

Archivbild: Finnische Grenzpatrouille entlang des Grenzzauns zu Russland in Imatra.

Russland schicke gezielt Migranten in das Nachbarland, so der Vorwurf Finnlands. Asylsuchende werden an der Grenze künftig zurückgewiesen - im Widerspruch zu internationalen Menschenrechtsregeln.

Das finnische Parlament hat mit großer Mehrheit ein Gesetz gegen die Einreise von Migranten über Russland beschlossen. Grenzschützer können demnach Asylsuchende an der Grenze zu Russland zurückweisen, heißt es im am Freitag verabschiedeten Gesetz. Die Regierung in Helsinki wirft Russland vor, Migranten etwa aus Somalia oder Syrien zu ermutigen, nach Finnland einzureisen. Russland weist dies zurück.

Opposition einverstanden

Etwa 1300 Menschen waren so bereits nach Finnland gekommen. Die Regierung sieht darin eine Reaktion Russlands auf den Nato-Beitritt des Landes. Das Gesetz wurde nicht nur von den Regierungsparteien, sondern auch von Oppositions-Abgeordneten unterstützt.

Ministerpräsident Petteri Orpo sagte, das Gesetz sei notwendig, obwohl es im Widerspruch zu internationalen Menschenrechts-Verpflichtungen Finnlands stehe. Die acht offiziellen Übergänge an der 1300-Kilometer-Grenze hatte Finnland bereits vergangenes Jahr geschlossen. (APA/Reuters)