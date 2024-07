BYD will bis zu 150.000 E-Autos pro Jahr in einer neuen Fabrik in Anatolien bauen. Damit will der chinesische Autobauer die EU-Strafzölle umgehen.

Istanbul. E-Autos aus der Türkei sollen Europa erobern und der türkischen Wirtschaft aus der Krise helfen. Mit einer Milliardeninvestition des chinesischen Unternehmens BYD baut die Türkei ihre Position als Lieferant für den europäischen Automarkt aus. Die BYD-Investition könnte auch die politischen Beziehungen zwischen der Türkei und Europa verbessern.