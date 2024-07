Wie Putin seinen „Schattenkrieg“ in Europa vorantreibt

Das Einkaufszentrum „Marywilska 44“ in Warschau wurde im Frühjahr ein Raub der Flammen. Laut dem polnischen Premier führt eine Spur nach Russland.

Gestörte Signale, brennende Fabriken: Russlands Saboteure haben kaum noch Skrupel, wenn es darum geht, westliche Waffenlieferungen zu verhindern. Und sie legen zunehmend auch die Hand an.

Wien./Berlin/Moskau Vor rund zwei Wochen ist an mehreren US-Stützpunkten in Europa, darunter in Deutschland, die zweithöchste Sicherheitsstufe „Charlie“ ausgerufen worden. Sie wird aktiviert, wenn es entweder schon einen Zwischenfall gegeben hat oder wenn Geheimdienstkenntnisse vorliegen, dass ein Terrorakt gegen Personen oder Einrichtungen „wahrscheinlich“ ist.