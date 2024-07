Mehrere Abschnitte der ÖBB-Weststrecke im August gesperrt

Der Weg auf der Westbahn in Richtung Salzburg verlängert sich einige Minuten während Bauarbeiten im August.

Der Weg auf der Westbahn in Richtung Salzburg verlängert sich einige Minuten während Bauarbeiten im August. IMAGO/Andreas Stroh

Mehrere Abschnitte bekommen neue Schienen oder werden renoviert. Das bedeutet spürbar längere Fahrzeiten zwischen Wien und Salzburg. Im Regionalverkehr kann es zu Haltausfällen kommen.

Mehrere Teile der ÖBB-Weststrecke sind von 1. bis 30. August gesperrt. Darüber informierten die Bundesbahnen am Freitag in einer Aussendung. Der Grund sind Gleis- und Weichenarbeiten auf mehreren Abschnitten der Strecke in Niederösterreich und Oberösterreich sowie Bauarbeiten im Salzburger Flachgau. Fahrgäste müssten darum teils mit längeren Reisezeiten rechnen, hieß es von den Bundesbahnen.

Auf den Abschnitten von Amstetten bis St. Valentin, zwischen Marchtrenk und Wels sowie im Bahnhof Schwanenstadt in Oberösterreich werden unter anderem neue Schienen verlegt. Außerdem werde im Flachgau eine Haltestelle (Seekirchen Stadt) errichtet, informierten die ÖBB.

Mehr lesen Wien verliert für zwei Monate wichtige Verbindungen im öffentlichen Verkehr

Bis zu 30 Minuten längere Fahrzeit

Im Fernverkehr verlängert sich die Fahrzeit zwischen Wien und Salzburg sowie weiter Richtung Westen in beiden Richtungen um bis zu 30 Minuten, hieß es. Zwischen Wien und Linz benötigen die Züge laut ÖBB rund 20 Minuten länger. Die Direktanbindung zum Flughafen Wien bleibe für Reisende jedoch gewährleistet, wurde betont. Im Nah- und Regionalverkehr müssten Passagiere speziell im Mostviertel sowie auf den Zulaufstrecken nach Linz Hauptbahnhof mit Haltausfällen und Fahrplanänderungen rechnen. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen werde eingerichtet. (APA)