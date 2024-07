Live

Spanien gewinnt gegen England und ist damit Europameister. Mikel Oyarzabal war der Goldtorschütze. Er traf nach Vorlage von Cucurella in der 86. Minute zum 2:1. Cole Palmer hatte in der 73. Minute noch per Weitschuss ausgeglichen. Letztendlich hat Spanien aber verdient gewonnen.