OGH bestätigt Verbot der Aufmachung der „Römerquelle bio limo leicht“.

Wien. In der transparenten Kunststoffflasche ist eine hellgelb-grünliche Flüssigkeit, das Frontetikett zeigt eine Limette, vier Minzblätter und eine aufgeschnittene Zitrone. Aber enthält „Römerquelle bio limo leicht“ auch das, was das Etikett verspricht? Damit hatte sich der Oberste Gerichts­hof zu beschäftigen, nachdem der Verein für Konsumenteninformation in der Aufmachung eine Irreführung erblickt hatte.