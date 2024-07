Vorsicht vor der Bim, auch wenn sie von (links) hinten kommt

An der stadtbekannten Engführung von Straßenbahnschienen und Autospur am Wiener Schwarzenbergplatz kam es zu einer Kollision. Der Oberste Gerichtshof attestierte der Straßenbahn den Vorrang gegenüber einem Lkw.

Da Straßenbahnen deutlich größer als (Personen)Kraftfahrzeuge und an Gleise gebunden sind, womit sie in der Regel einen längeren Bremsweg haben und nicht ausweichen können, wird diesen im Alltag schon aus faktischen Risikoabwägungen von anderen Verkehrsteilnehmern regelmäßig die Vorfahrt gelassen. Tatsächlich kommt Schienenfahrzeugen wie Straßenbahnen aber auch rechtlich oft der Vorrang zu.

Anlässlich eines Unfalls mit einer Straßenbahn an einer in Wien recht bekannten und vielbefahrenen Stelle am Schwarzenbergplatz hatte sich der Oberste Gerichtshof kürzlich mit den Vorrangregelungen für Schienenfahrzeuge zu befassen (2 Ob 5/24k) und stellte dabei einiges klar.