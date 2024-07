Unwetter haben am Freitagnachmittag Niederösterreich heimgesucht. Vor allem Bezirke im Westen des Bundeslandes waren von Gewitter, Hagel und Sturm betroffen. Im Bild: Die Situation am Freitag, 12. Juli 2024 in Ertl im Bezirk Amstetten.

Unwetter haben am Freitagnachmittag Niederösterreich heimgesucht. Vor allem Bezirke im Westen des Bundeslandes waren von Gewitter, Hagel und Sturm betroffen. Im Bild: Die Situation am Freitag, 12. Juli 2024 in Ertl im Bezirk Amstetten. APA / BFKDO AMSTETTEN/FF ERTL / Unbekannt

Eine „Hundertschaft an Einsatzkräften“ sei ausgerückt, berichtet das Landesfeuerwehrkommando. Bezirke im Westen Niederösterreichs wurden von Gewitter, Hagel und Sturm heimgesucht. Auch in Vorarlberg zog abends eine weitere Front durch.

Unwetter haben am Freitag in Niederösterreich für 360 Einsätze gesorgt. Besonders betroffen waren die Bezirke Melk, Amstetten und Scheibbs, sagte Klaus Stebal vom Landesfeuerwehrkommando am Samstag zur APA. Die Front zog ab dem Nachmittag von Westen nach Osten und schwächte sich im Verlauf ab. 200 Feuerwehren mit einer „Hundertschaft an Einsatzkräften“ rückten aus, teilte der Sprecher mit. In einigen Bezirken waren am Samstag noch Aufräumarbeiten im Gange.

Im Zuge der Unwetter mit Starkregen und Sturm fielen Bäume auf Straßen und Gebäude, Keller bzw. Häuser wurden geflutet. In den Bezirken Scheibbs und Amstetten wurden einige Dächer durch Hagel zerstört und mussten mit Planen abgedeckt werden. Orkanartiger Sturm und enorme Niederschlagsmengen sorgten auch im Waldviertel für Feuerwehreinsätze. Der Bezirk Waidhofen an der Thaya war nach einem Hagelunwetter Ende Juni erneut betroffen. Alarmiert wurden die Helfer zu Auspumparbeiten, zur Beseitigung von Sturmschäden, Straßenreinigung und zum Sichern von Bächen, sagte Stebal.

Betroffen war auch die Landwirtschaft. In den Bezirken Amstetten, Gmünd, Melk, Scheibbs, St. Pölten, Waidhofen an der Thaya und in Waidhofen an der Ybbs entstanden laut Hagelversicherung Schäden in der Höhe von 900.000 Euro bei Ackerkulturen und Grünland, berichtete der ORF.

Ein Bild von Schäden in Ertl im Bezirk Amstetten. APA / BFKDO AMSTETTEN/FF ERTL / Unbekannt

Die Situation am Freitag in Dietmanns. APA / BFK WT / ST. MAYER / Unbekannt

Aufräumen nach neuerlichem Regen in Steiermark und Kärnten

Neuerliche Gewitter haben am Freitag am Nachmittag wieder Schäden in der Steiermark und Kärnten angerichtet bzw. bereits entstandene Schäden von Donnerstagnacht vergrößert. Dazu kam der stürmische Wind, der Bäume umstürzen ließ und u. a. Straßen und Zugstrecken blockierte. Die GKB in der Weststeiermark und die ÖBB-Südbahn zwischen dem steirischen Unzmarkt und dem Kärntner Friesach waren unterbrochen. In beiden Bundesländern standen bis zu 1.600 Feuerwehrleute im Einsatz.

Seit Donnerstag am späten Nachmittag standen knapp 190 Feuerwehren mit rund 1.500 Feuerwehrmännern und -frauen bei rund 700 Alarmierungen im Einsatz, teilte der Landesfeuerwehrverband Steiermark mit. Für die weststeirischen Gemeinden Edelschrott, Maria Lankowitz, Krottendorf-Gaisfeld, St. Martin am Wöllmißberg und die Stadtgemeinde Voitsberg wurde von der Bezirkshauptmannschaft Voitsberg der Katastrophenfall festgestellt.

Aufräumarbeiten am Freitag, 12. Juli 2024 im Bereich Judenburg. APA / BFV JUDENBURG / Unbekannt

Umgestürzte Bäume am Freitag, 12. Juli 2024 im Bereich Judenburg. APA / BFV JUDENBURG / Unbekannt

Eine neuerliche Unwetterfront, die allerdings relativ rasch abzog, sorgte am Freitagnachmittag wieder für massive Überflutungen in den Bereichen Voitsberg, Knittelfeld und Judenburg, punktuell auch in den Bereichen Murau und Mürzzuschlag. Der stürmische Wind entwurzelte und knickte Bäume: „Baum auf Pkw, Baum auf Dach, Baum auf Stromleitung, Dach beschädigt, lose Dachziegel“ - so lauteten die Meldungen, die im Sekundentakt in der Landesleitzentrale eingingen. Erst kurz nach 19.00 Uhr entspannte sich die Lage allmählich. Die steirischen Feuerwehren meldeten, dass seit Jahresbeginn über 2.500 Einsätzen in Zusammenhang mit Pumparbeiten und Elementarereignissen geleistet wurden. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es knapp 2.300.

Einsatzkräfte beim Bergen eines Pkws am Freitag in Spielberg. APA / FEUERWEHR APFELBERG / Thomas Zeiler

Sintflutartiger Regen und Hagel in Vorarlberg

Extremer Regen hat am Freitagabend in Vorarlberg zu rund 300 Feuerwehreinsätzen geführt. Gegen 18.30 Uhr zog eine Gewitterfront mit Starkregen und Hagel über das Land. Betroffen war vor allem das Rheintal, allen voran Lustenau. Die Niederschläge fielen so heftig aus, dass Bäume knickten, Dächer abgedeckt wurden und viele Straßen wegen verstopfter Abflüsse unter Wasser standen. Ein Blitz schlug in ein Segelboot ein.

Innerhalb von wenigen Minuten gingen vielerorts über 30 Liter Regen pro Quadratmeter nieder. Bei der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle war von einem „Großereignis“ die Rede. Hagelkörner färbten Straßen und Wiesen weiß, in weiterer Folge - bei anhaltendem Regen - gingen Garagen, Keller, Unterführungen und Straßen im Wasser unter. Wassereintritt meldete auch das Kunsthaus Bregenz, das möglichen Sachschaden bedauerte und am Wochenende geschlossen bleibt. Am stärksten betroffen waren der Großraum Bregenz, Lustenau und das Rheindelta. Aber auch im Süden des Landes, etwa in Feldkirch, waren die Feuerwehren beschäftigt. Über Verletzte war indes nichts bekannt.

So schnell wie das heftige Unwetter gekommen war, sei es wieder vorbei, erklärte ein Sprecher der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle Samstagfrüh gegenüber der APA. Die Nacht sei ruhig verlaufen, die Einsätze habe man „an einer Hand abzählen“ können. Die Einsatzkräfte hätten vor allem „Klassiker“ wie das Auspumpen von Kellern, das Verhindern, dass Wasser von diesen in die Wohnbereiche dringt, Aufarbeiten von Sturmschäden sowie Sturmsicherungsarbeiten auf Trab gehalten, hieß es.

Die Schäden in der Landwirtschaft aufgrund des Unwetters dürften jedenfalls beträchtlich sein. Man rechne mit einem Gesamtschaden im „Ländle“ in der Höhe von rund 1,2 Millionen Euro, teilte die Österreichische Hagelversicherung in einer Aussendung am Samstag mit. In den Bezirken Dornbirn, Bregenz und Feldkirch sei eine Agrarfläche - vor allem Mais, Kartoffeln und Grünland - von mehr als 5.000 Hektar stellenweise „regelrecht verwüstet“ worden.

Überflutungen und Hagelmassen in Teilen Bayerns

Die Unwetter in Mitteleuropa haben auch in Teilen Bayerns, in Oberbayern und Schwaben, für vollgelaufene Keller, überflutete Straßen und Verkehrsbehinderungen wegen umgefallener Bäume gesorgt. Wie ein Polizeisprecher in Kempten sagte, waren die Straßen teilweise weiß vor Hagelkörnern. Zwischen 18.00 Uhr und Mitternacht am Freitag wurden der Polizei etwa 320 unwetterbedingte Einsätze gemeldet, wie der Sprecher sagte.

Der Schwerpunkt lag demnach in den Bereichen Ost- und Oberallgäu sowie dem Westen des Landkreises Lindau am Bodensee. Die Nachfolgeeinsätze wie das Abpumpen der Keller zogen sich noch bis in die Nacht hinein.

Zwischen 19.00 Uhr und Mitternacht habe es am Freitag im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd etwa 230 Einsatzlagen aufgrund des Unwetters gegeben, sagte ein Sprecher in Rosenheim. Schwerere Einsätze waren demnach aber nicht dabei. Auch hier habe es hauptsächlich vollgelaufene Keller und Bäume gegeben, die auf Straßen und teilweise auch auf Gleise gefallen seien. Verletzte wurde keine gemeldet. (APA/dpa)