Das Wiener Happel-Stadion: Zwischen Fußball-Nostalgie und Taylor Swift

Das Happel-Oval im Wiener Prater sucht weiterhin seinen Platz in der Zukunft. Noch heißt es: Erhaltung statt Neubau.

Wenn am Sonntag in Berlin das Finale der Fußballeuropameisterschaft zwischen Spanien und England stattfindet, werden sich um die 75.000 Zuschauer im Olympiastadion aufhalten – an einem historischen Ort. Die Arena wurde 1936 in ihrer Grundstruktur fertiggestellt, später allerdings umgebaut und von Grund auf modernisiert.

Im Wiener Ernst-Happel-Stadion mit etwa 50.000 Plätzen fand ein Sportereignis dieser Dimension zuletzt vor 16 Jahren statt. Am 29. Juni 2008 war das Oval im Prater Austragungsort des Euro-Endspiels zwischen Spanien und Deutschland. Spanien gewann 1:0. Auch das „Happel“ ist im Kern ein historisches Bauwerk, das demgemäß (inklusive des später dazugebauten Dachs) unter Denkmalschutz steht.