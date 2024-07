Wer Trumps Nummer zwei werden will, muss nach Mar-a-Lago

Donald Trump hält in seiner Residenz in Florida Hof. Er schätzt persönliche Beziehungen – auch zu jenen, die um das Vizepräsidentschaftsticket rittern. J. D. Vance tut sein Bestes, Marco Rubio hält sich zurück.

New York/Palm Beach. Marco Rubio war einst ein republikanisches Wunderkind. Heute ist er Senator, und einer der erfolgreichsten Politiker in Florida. Und er kann sich gute Chancen ausrechnen, Donald Trumps Vizepräsidentschaftskandidat zu werden.

Doch Rubio hat ein Problem. Trump weiß nicht so recht, was er mit ihm anfangen soll. Er hat sich bisher nämlich rar gemacht, wenn der Ex-Präsident in Mar-a-Lago Hof hält. Rubio, ein erfahrener Politiker, wolle nicht „vorsprechen“ für seine Rolle im Trump-Wahlkampf, berichtet die „New York Times“. Und das ärgert Trump.