Konflikte auf Wiens Straßen: „Gewalt hat einen gewissen Reiz“

In Wien sind Konflikte zwischen Tschetschenen und Syrern hochgekocht. Doch wer steckt hinter der angeblichen 505/515-Bande? Und was treibt Jugendliche dazu, mit so einer Gruppierung zu sympathisieren? Eine Spurensuche bei Streetworker Christian Reiner.

Seit Tagen wird in Wien über sie geredet. Die 505/515-Gruppierung, die mit den Tschetschenen in Wien regelmäßig Gewaltkonflikte austrägt. Derzeit wird von allen Seiten versucht, in dem Konflikt zu vermitteln – auch die öffentliche Telegram-Gruppe der Tsche­tschenen ist nicht mehr aktiv.