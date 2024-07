London: Fahndung nach Fund von Koffern mit menschlichen Überresten

Ein Archivbild der Clifton Hängebrücke in Bristol, Großbritannien.

Ein Archivbild der Clifton Hängebrücke in Bristol, Großbritannien. Reuters / Muvija M

Die Opfer waren wohl zwei erwachsene Männer, sie sind aber noch nicht identifiziert.

Nach dem Fund zweier Koffer mit menschlichen Überresten auf einer Brücke in Großbritannien fahndet die Londoner Polizei nach dem Mann, der sie dort zurückgelassen haben soll. Die Opfer seien noch nicht identifiziert, aber es werde davon ausgegangen, dass es sich beim Kofferinhalt um die sterblichen Überreste zweier erwachsener Männer handle, erklärte die Metropolitan Police am Freitag. Ursprünglich waren die Koffer auf einer berühmten Kettenbrücke in Bristol gefunden worden.

Die örtliche Polizei war am späten Mittwochabend über das verdächtig wirkende Verhalten eines Manns auf der Clifton-Hängebrücke in der südwestbritischen Stadt informiert worden. Als die Polizisten etwa zehn Minuten später eintrafen, war der Mann bereits geflüchtet - allerdings hinterließ er einen Koffer, einen zweiten fand die Polizei kurz darauf.

Londoner Polizei übernimmt Ermittlungen

Nach einigen Hinweisen darauf, dass der Gesuchte zuvor aus der britischen Hauptstadt nach Bristol gereist war, übernahm die Londoner Polizei den Fall.

Die 1864 eröffnete Clifton-Hängebrücke über eine rund 70 Meter tiefe Schlucht des Flusses Avon ist eines der Wahrzeichen von Bristol. Sie ist eine der ältesten noch existierenden Kettenbrücken der Welt. Sie ist eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Bristols und ein Wahrzeichen der Stadt. (APA/AFP)