Beschränkungen für Trump bei Facebook und Instagram gelockert

Donald Trumps Meta-Konten wurden gesperrt, nachdem er Anhänger gelobt hatte, die am 6. Jänner 2021 das US-Kapitol stürmten. Reuters / Carlos Barria

Meta zufolge sollen die Beiträge Trumps im Hinblick auf weitere Regelverstöße überwacht werden.

Der Facebook- und Instagram-Mutterkonzern Meta nimmt einige Beschränkungen für die Konten des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump zurück. Dies teilte der Konzern am Freitag (Ortszeit) mit. „Wir glauben, dass es dem amerikanischen Volk möglich sein sollte, von allen nominierten Präsidentschaftskandidaten gleichberechtigt zu hören“, sagte Meta in einem aktualisierten Blogbeitrag.

Trumps Konten auf unbestimmte Zeit gesperrt

Donald Trump tritt bei der US-Präsidentschaftswahl im November gegen den demokratischen Präsidenten Joe Biden an. Meta hatte Trumps Konten auf unbestimmte Zeit gesperrt, nachdem er Anhänger gelobt hatte, die am 6. Jänner 2021 das US-Kapitol stürmten. Anfang 2023 stellte das Unternehmen seine Konten wieder her und erklärte, es werde Trumps Beiträge im Hinblick auf weitere Regelverstöße überwachen. Bei Zuwiderhandlungen drohe eine Sperre von einem Monat bis zu zwei Jahren.

Auch Twitter, das jetzt X heißt, hatte Trumps Konto 2021 gesperrt. Der Milliardär Elon Musk stellte das Konto kurz nach seiner Übernahme des Unternehmens im Jahr 2022 wieder her. Trump hat seitdem jedoch nur einmal dort gepostet.

Einige Social-Media-Experten kritisieren Meta und andere Plattformen seit langem dafür, dass sie es versäumen, politische Inhalte zu moderieren. (APA/Reuters)