Der Seidenbaum: Ausladendes Gewoge in Rosarot

Obwohl er spät im Jahr aufwacht und über den gesamten Sommer unendlich viel Mist produziert, hat sich der Seidenbaum als gute Wahl für den Hausbaum an prominenter Stelle erwiesen.

Der Seidenbaum ist jetzt ungefähr zwölf Jahre alt und damit fast ausgewachsen. Mehr breit als hoch bildet er ein ausladendes, dichtes Gewoge, überall besetzt mit fein gefingerten Blättern und mit Massen rosa Büschelblüten. Was für ein schöner Baum, entfährt es jedem, der ihn zum ersten Mal sieht. Als Hausbaum steht er strategisch ideal, weil man ihn von allen Seiten betrachten kann. Er füllt mittlerweile den halben Hof aus, beschattet ihn und streckt seine Äste in Höhe des Balkons fast schon in das Haus. Von oben im richtigen Winkel über die Baumkrone geblickt sieht man über den gesamten Sommer nur Rosa.