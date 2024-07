Hamas meldet Dutzende Tote bei israelischem Angriff

Der israelische Angriff galt dem Hamas-Militärchef Mohammed Deif. Ob er getötet wurde, sei noch unklar. Eigenen Angaben nach habe die israelische Armee in der Stadt Gaza „Terroristen eliminiert“ und „Tunneleingänge zerstört“.

Bei einem israelischen Angriff auf Zeltunterkünfte vertriebener Palästinenser sind laut der islamistischen Hamas über 100 Menschen getötet worden. Der Angriff ereignete sich in der Gegend von Khan Younis im Süden des Gazastreifens, meldete die Pressestelle der Hamas-geführten Regierung in Gaza weiter. In der Mitteilung ist die Rede von einem „schrecklichen Massaker“. Unter den Opfern seien auch Katastrophenschutzmitarbeiter. Israels Militär erklärte, es prüfe die Angaben.

Laut dem Gesundheitsministerium in Gaza wurden mindestens 71 Palästinenser getötet, 289 weitere wurden demnach verletzt. Nach Angaben des israelischen Militärs galt der Angriff dem Hamas-Militärchef Mohammed Deif. Ob er getötet worden sei, sei unklar, meldete der israelische Militär-Rundfunk.

Angriff auf eine „humanitäre Zone“

Der Angriff ereignete sich dem Gesundheitsministerium zufolge in einer von Israel als sicher ausgewiesenen „humanitären Zone“ des Flüchtlingslagers Al-Mawasi im Westen von Khan Younis. Viele der Verletzten schwebten in Lebensgefahr, hieß es aus medizinischen Kreisen. Demnach wurden Zelte von Vertriebenen getroffen. Nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur WAFA gab es am Vormittag mehrere heftige Angriffe in der Gegend. Mitarbeiter im nahe gelegenen Nasser-Krankenhauses berichteten, dass es nicht mehr ausreichend Betten gebe, um die große Zahl der Verletzten nach den Angriffen aufzunehmen.

Israels Außenministerium teilte mit, Verteidigungsminister Yoav Gallant habe „angesichts der Entwicklungen in Gaza“ kürzlich eine Beurteilung der operativen Lage mit Generalstabschef Herzi Halevi sowie dem Chef des Inlandsgeheimdienstes Shin Bet, Ronen Bar, durchgeführt.

Ein Ziel Israels im Gaza-Krieg ist es, Deif sowie den Hamas-Führer im Küstengebiet, Yahya Sinwar, gefangen zu nehmen oder zu töten. Sie gelten als die beiden wichtigsten Anführer der Organisation innerhalb des Gazastreifens. Im März hatte die Armee die Tötung des dritthöchsten Hamas-Führers im Gazastreifen, Marwan Issa, gemeldet.

„Mehrere Terroristen eliminiert“

Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge auch ihre Einsätze in der Stadt Gaza am Samstag fortgesetzt. „In Zusammenarbeit mit der Luftwaffe haben die Soldaten gestern mehrere Terroristen eliminiert“, erklärte das Militär am Samstag. In der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens wurden demnach „zahlreiche Tunneleingänge“ zerstört und ebenfalls Kämpfer der Hamas getötet. Zudem habe die Luftwaffe ein Lagerhaus ins Visier genommen.

Dort seien Gleitschirme gelagert worden, die bei dem Hamas-Großangriff am 7. Oktober auf Israel benutzt worden seien. Ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete am Samstag von Artilleriebeschuss im Südosten von Gaza sowie im Zentrum der Stadt. Das Viertel Tel al-Hawa wurde den Angaben zufolge mit Drohnen beschossen.

Augenzeugen hatten am Freitag vom Rückzug israelischer Soldaten aus einigen Vierteln von Gaza berichtet. Laut dem Zivilschutz in dem von der Hamas kontrollierten Palästinensergebiet waren dort nach einer zweiwöchigen israelischen Offensive etwa 60 Leichen gefunden worden. Die israelische Armee gab an, „mehr als 150 Terroristen“ getötet zu haben. (APA/AFP)