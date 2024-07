Lokalkritik: Gutes Frühstück und nette Kooperationen im Café im Hof

In einen lauschigen Innenhof in Eisenstadt ist das Café im Hof eingezogen. Hier gibt es sehr gutes Frühstück und nette Kooperationen, etwa mit Pannolio Pizza Express.

Manchmal muss man gar nicht weit verreisen, um ein bisschen Urlaubsstimmung zu bekommen. Es reicht ein kleiner Ausflug, zum Beispiel nach Eisenstadt, eine Landeshauptstadt mit recht gemütlichem Kleinstadtflair.

Es tut sich auch kulinarisch einiges. Immerhin gibt es mit dem Weinschwein oder dem Hopfen & Söhne (um nur wenige zu nennen) ein paar nette Einkehrmöglichkeiten inklusive Schanigarten, in denen sich ein bisschen Urlaub vom Alltag machen lässt.

Vor nicht allzu langer Zeit hat das Café im Hof in einem lauschigen, denkmalgeschützten Innenhof in der Fußgängerzone eröffnet. Zuvor war hier auch schon ein Café untergebracht, das aber eine Mischung aus Café und Deko-Geschäft war. Jetzt liegt der Fokus auf der kulinarischen Seite, wenn auch auf jener eines Cafés beziehungsweise einer kleinen Weinbar, immerhin befindet man sich im Burgenland. Weshalb der Beiname des Lokals auch „Spritzer & mehr“ lautet.

In dem charmanten und durchaus instagramtauglichen Café mit hübschem Gastgarten lässt es sich sehr gut frühstücken (bis 14 Uhr). Die Auswahl an Frühstücksvariationen ist klassisch bis modern. Allerdings wurde ein Augenmerk auf die Qualität der Produkte gelegt, was eben den kleinen Unterschied macht. Die nach dem Lokal benannte Variante besteht vor allem aus Lachs, hausgemachtem Eisalat, Frischkäse, Kren-Mayonnaise, etwas Gemüse und Brot (12,30 Euro), alles durchaus fein. Das Veggie-Frühstück mit Avocado-Tomaten-Toast und Joghurt mit Früchten (12,30 Euro) mundet ebenso. Das Service ist sehr aufmerksam und freundlich. Außerdem gibt es auch Käse- und Wurstvariationen, Chia-Pudding oder ein veganes Frühstück. Dazu gibt es guten Kaffee von der Rösterei Punto Rojo.

Tagsüber werden dann Kleinigkeiten wie Focaccia, Sandwiches, Tramezzini, Sacher-Würstel (die Originalen von der Fleischerei Windisch) oder kalte Platte serviert. Besonders nett sind kulinarische Kooperationen, etwa mit dem Pizza-Foodtruck Pannolio Pizza Express. Am kommenden Wochenende ist der nächste Termin, die Pizzen sind durchaus empfehlenswert. Eine nette Adresse für eine kleine Auszeit.

Café im Hof: Hauptstraße 26, 7000 Eisenstadt, Mo bis Sa 8–18 Uhr, So 9–13.30 Uhr, www.cafeimhof.eu, Tel.: 0676/944 0346

