Gebrauchte Luxusuhren: Vom Geheimtipp zur Milliardenbranche

Fabrice Coffrini/afp Via Getty Images

Ein Uhrmacher braucht bei seiner täglichen Arbeit vor allem eines: viel Geduld. Fabrice Coffrini/afp Via Getty Images

Seit wenigen Jahren sind Luxusuhren vom Sekundärmarkt so gefragt wie noch nie. Trotz eines Einbruches der Preise ist die Nachfrage hoch. Das liegt an der Hoffnung auf weitere Wertzuwächse. In wenigen Jahren soll die Secondhandbranche mehr als 100 Milliarden Dollar schwer sein.

Mitten in Wilsdruff, unweit von Dresden und der deutschen Uhrenhauptstadt Glashütte, steht ein unscheinbares Bürogebäude. Es gibt keine Schilder, die auf die Aktivitäten darin hinweisen, aus Sicherheitsgründen. Denn im fünften Stock, hinter einer Schleuse, befindet sich eine der Uhrenwerkstätten von Chrono24.