„Bis heute sprechen mich Menschen darauf an, wie wichtig es für sie war, mich als lesbisches Vorbild zu haben“, sagt Melissa Etheridge. Getty Images/Santiago Felipe

Sängerin Melissa Etheridge spricht über ihr Livealbum »I’m Not Broken«, das bei einem Konzert in einem Frauengefängnis entstand, und den Doku-Zweiteiler »Melissa Etheridge: I’m Not Broken«.