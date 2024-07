Am Donnerstag wurde auf dem US-Aktienmarkt großflächig umgeschichtet. Es könnte sich was Größeres anbahnen, meinen Experten. Jedenfalls sehen sie bei folgenden drei Aktien aus den USA, Kanada und Deutschland eine gute Chance zur Geldvermehrung.

Der Donnerstag hatte es in sich. Wir reden von den Börsen, und da konkret von den US-amerikanischen. Dort also kam es am Donnerstag zu einem spektakulären Ereignis. Und zwar wurde ganz offensichtlich infolge des US-Inflationsberichts, der einen Rückgang der Teuerung von 3,3 auf 3,0 Prozent im Juni auswies, eine mögliche Zinssenkung im Herbst durch die Notenbank Fed verarbeitet. Im Mittelpunkt standen dabei die beiden Leitindizes Nasdaq und Russell 2000. Und eben die großen Tech-Unternehmen. Letztere wie Apple, Microsoft, Alphabet und Nvidia wurden ausverkauft und fielen zwischen 2,3 und 5,5 Prozent. Gleichzeitig ging der Russell 2000, der Index der kleineren US-Unternehmen, mit über drei Prozent Plus aus dem Handel. Es wurde also heftig umgeschichtet hin zu kleineren und weniger profitablen Unternehmen, die unter den hohen Zinsen mehr litten als die großen Tech-Konzerne, die den Markt seit Langem dominieren.

„Ein Zufall? Es ist noch zu früh, um mit Sicherheit zu sagen, ob sich etwas Bedeutendes anbahnt, aber es könnte der Beginn einer zumindest kurzfristigen Sektor-Rotation sein“, sagte Salah-Eddine Bouhmidi, Manager beim Broker IG, am Donnerstag zur Nachrichtenagentur Reuters.

Chancen zur Geldvermehrung

Aufhorchen ließ diese Woche auch eine Einschätzung der Citigroup, der zufolge es an der Zeit ist, bei den bekanntesten Aktien der künstlichen Intelligenz, die seit eineinhalb Jahren boomen, Gewinne mitzunehmen – besonders bei den Chipherstellern. Dies lege ein historischer Rückblick nahe. Die Stimmung gegenüber KI-Aktien sei so gut wie seit 2019 nicht mehr, der freie Cashflow dürfte bei den meisten dieser Konzerne die Analystenprognosen übertreffen, schreibt die Agentur Bloomberg mit Bezug auf die Studie: Solche Situationen signalisierten in der Regel, dass „deutlich mehr Volatilität“ im Anmarsch sei.

Im Übrigen hat in den USA die Quartalsberichtssaison mit den großen Banken begonnen. Neue Schwergewichte folgen diese Woche. Auch kommen neue Konjunkturdaten aus China.

EZB könnte Börse bewegen

Vor allem aber folgt am Donnerstag die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB). Eine weitere Zinssenkung schon jetzt wird aufgrund der anhaltend zu hohen Inflation nicht erwartet. Sollte aber eine Andeutung für einen Zinsschritt im September kommen, könnte dies die Börsen weiter antreiben. Ohnehin zogen sie am Freitag sowohl in den USA als auch in Europa wieder und weiter an.

Und von welchen Aktien sind Experten derzeit richtig überzeugt?