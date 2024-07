Sommerbühne für große Fische

Im Restaurant Winkler am Wallersee bereitet man seit vielen Jahren Fisch auf die wahrscheinlich einfachste Art zu. An Sommerwochenenden platzt das Restaurant deshalb aus den Nähten.

Am Bodensee heißt sie Felchen, rund um die bayrischen Seen sagt man Renke zu ihr und das tut man auch an manchen Salzburger Seen. Im Salzkammergut und in Kärnten aber heißt sie Reinanke. Wir wollen solche Superlative nicht zu seriös meinen. Es mag delikatere Fische geben, die kleinen Attersee-Saiblinge oder die seltene Aalrutte. Sicher aber ist die Reinanke einer der populärsten und besten Fische, mit denen Österreichs Gewässer aufzuwarten haben. Reinanken lassen sich nicht züchten.