Fremdenführerin aus Leidenschaft

Inez Reichl-De Hoogh ist Fremdenführerin in Salzburg. Sie sieht das Bustouristen-Bashing kritisch und wünscht sich mehr Rücksichtnahme – von Einheimischen und Gästen.

Unter den Salzburger Fremdenführern sorgt der Mann längst für ein Gesprächsthema: Ein älterer Herr ist regelmäßig mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs, fährt bedrohlich auf Reisegruppen zu und schimpft auf die Gäste. Auch wenn der grantige Radler ein Einzelfall ist, die Stimmung gegenüber Touristen in der Stadt Salzburg hat sich – wie an anderen stark bereisten Orten auch – in den vergangenen Jahren spürbar verschlechtert.