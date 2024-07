Hinaus aufs Land – nach Bad Gastein

In einen Baustellenzaun hat Hyland Mather seine Holzcollage eingefügt.

In einen Baustellenzaun hat Hyland Mather seine Holzcollage eingefügt. Erwin K. Bauer

Im Schiurlaub lernte Andrea von Goetz den »schrägen Charme« von Bad Gastein kennen. Jetzt organisiert sie das 14. Sommer.Frische.Kunst-Festival und nützt Leerstände sowie öffentlichen Raum für Ausstellungen und Veranstaltungen.

Zur Belle Époque am Ende des 19. Jahrhunderts zog es die Städter hinaus aufs Land. Vor allem Adelige und Künstler verbrachten gleich mehrere Monate in ihren Landhäusern. Und das gesellschaftliche Leben zog mit ihnen. Das war der Beginn der Sommerfrische. Zwei Weltkriege später verfielen viele noble Domizile, wichen Ferienhäusern und ließen verödete Dorfkerne zurück. Nur wenige prächtige Villen oder Grand Hotels erinnern noch heute daran. Seit einigen Jahren entdecken engagierte Kuratoren den Reiz der Sommerfrische neu. Das Konzept zum Titel erhoben hat die „Sommer.Frische.Kunst“ in Bad Gastein, die zum 14. Mal stattfindet.