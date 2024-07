Selenskij verzeiht Biden nach Putin-Versprecher

US-Präsident Joe Biden hatte Selenskij beim Nato-Gipfel in Washington versehentlich mit Wladimir Putin verwechselt.

„Wir können manche Fehler vergessen“, sagte der ukrainische Präsident am Samstag. Biden hatte Selenskij am Donnerstag beim Nato-Gipfel in Washington versehentlich mit Russlands Präsident Wladimir Putin verwechselt.

Die Ukraine hat den Versprecher von US-Präsident Joe Biden als Fehler bezeichnet, der verziehen werden könnte. „Es ist ein Fehler gewesen“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij am Samstag zu Journalisten auf dem Flughafen im irischen Shannon. Die Vereinigten Staaten hätten der Ukraine aber viel Unterstützung zukommen lassen. „Wir können manche Fehler vergessen.“

Biden hatte Selenskij am Donnerstag beim Nato-Gipfel in Washington versehentlich mit Russlands Präsident Wladimir Putin verwechselt. Die Ukraine kämpft seit 2022 gegen einen Angriff Russlands. Biden fällt immer wieder mit Versprechern auf, im Falle von Selenskij hatte er sich nach wenigen Sekunden selbst korrigiert. (APA/Reuters)