Auf der Straße, die in den Krieg führt

Früher war Serhij Osatschuk österreichischer Honorarkonsul. Nun dient er im Abwehrkampf an der ukrainischen Ostfront. Eine Reportage.

Am Rande von Slowjansk biegt Serhij Osatschuk nach Südosten ab. Die Straße ist schnurgerade und menschenleer. Buschwerk wuchert am Straßenrand. Hier wird kein Grün mehr geschnitten.

„Wie Sie sehen, gibt es keine Staus auf dieser Straße“, sagt Osatschuk. Es ist eine der wenigen humorvollen Bemerkungen, die er sich an diesem Nachmittag erlauben wird.

Serhij Osatschuk in seinem Mitsubishi Pajero. Der Offizier der ukrainischen Grenzschutztruppen ist seit knapp zwei Jahren im Donbass stationiert.

Jana Madzigon

Osatschuk ist ruhig, ernst, konzentriert. Er sitzt am Steuer seines in Tarnfarben gestrichenen Mitsubishi Pajero und hält das Lenkrad fest in der Hand. Er rast nicht. Er fährt zügig. Diese Straße führt direkt in den Krieg.