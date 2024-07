Neue Inseln wegen Platzmangels: Das Paradies ist auf Sand gebaut

Die maledivische Hauptstadt ist enorm dicht besiedelt. Sandabbau für künstliche Inseln soll den Platzmangel lösen – doch zerstört er zugleich die Ökosysteme der ohnehin bedrohten Atolle.

Ein Stück Wiese mit dürren Palmen befindet sich vor dem Eingang des Gebäudes. Die Sonne brennt auf die Betonlandschaft, wo Aminath Najeel und ihre zwei Kinder Schutz im Schatten des Wohnblocks suchen. „Die Kinder lieben es hier“, sagt Najeel. „Sie gehen nebenan zur Schule.“ So, wie sich der Alltag der Familie Najeel gestaltet, stellen sich wohl die wenigsten die Malediven vor. Viele Einheimische leben auf künstlich angelegten Inseln oder drängen sich in der Hauptstadtinsel Malé mit mehreren Personen in einer kleinen Wohnung. Najeels Familie hatte Glück, sie bekam eine Zweizimmerwohnung auf Hulhumalé zugeteilt. Eine Insel, die in den 2000er-Jahren geschaffen wurde, um den Wohnraummangel zu beheben.