Auch im fünften Jahr nach dem Brexit noch cool

Wer London lange nicht besucht hat, findet trotz historischer Umbrüche eine Weltmetropole vor, in der es sich aushalten lässt. Hier fällt nicht einmal die Invasion von 250.000 Swifties besonders auf.

Woran merkt man, dass man alt wird? Man merkt das daran, dass man ein ganzes Wochenende in einer Stadt zubringen kann, ohne sich dessen bewusst zu sein, dass sich in derselben gleichzeitig mehr als eine Viertelmillion Taylor-Swift-Fans befinden. So ging es uns am dritten Juniwochenende, das wir in Form eines Geburtstagsgeschenks für unsere Tochter (die noch zu klein ist, um zu wissen, was ein Swiftie ist) in London verbrachten.