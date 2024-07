Präsidentschaftskandidat Donald Trump wurde mit Blut am Ohr vom Secret Service in Sicherheit gebracht. Er hielt eine Rede bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania.

Der designierte Präsidentschaftskandidat der US-Republikaner, Donald Trump, ist nach einem Zwischenfall während einer Wahlkampfveranstaltung im US-Staat Pennsylvania in Sicherheit gebracht worden. Nach mutmaßlich von Schüssen oder Detonationen verursachtem Lärm wurde der Ex-Präsident am Samstag (Ortszeit) mit Blut am rechten Ohr und gereckter Faust von der Bühne gebracht, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten.

Der Vorfall ereignete sich, als Trump gerade mit seiner Rede vor seinen Anhängern begonnen hatte. Von Leibwächtern umringt wurde der 78-Jährige zu seinem Auto eskortiert.

In Sicherheit

Nach Angaben des Secret Service befindet sich Trump in Sicherheit. Es seien Schutzmaßnahmen ergriffen worden. Die Ermittlungen seien am laufen. Weitere Informationen sollen bekanntgegeben werden, sobald sie verfügbar sind.

Trump werde in einer medizinischen Einrichtung untersucht, teilte der Sprecher weiters mit. Dem US-Präsidialamt zufolge wurde Präsident Joe Biden mittlerweile über den Vorfall unterrichtet.

Die Wahlkampfveranstaltung fand in der Kleinstadt Butler in Pennsylvania statt. Der US-Staat ist einer der Swing States, in dem sich Demokraten und Republikaner häufig sehr enge Rennen liefern und die daher wahlentscheidend sind. Die US-Präsidentschaftswahl findet am 5. November statt.