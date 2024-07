Ein kämpferischer Donald Trump nach dem Attentat in Butler im Westen Pennsylvanias: „Fight, fight, fight!“

Ein kämpferischer Donald Trump nach dem Attentat in Butler im Westen Pennsylvanias: „Fight, fight, fight!“ Getty Images / Anna Moneymaker

Das Attentat auf den Ex-Präsidenten hat die Dynamik des Wahlkampfs noch einmal schlagartig verändert. Für Joe Biden eröffnet sich die Chance für einen geordneten Rückzug und einen Appell zur Räson.

Das Bild ist ikonisch, und es suggeriert die Unbesiegbarkeit Donald Trumps, der imstande ist, alle Hürden zu überwinden und Attentate zu überstehen. Wie er getroffen wird, sich instinktiv unter das Podium duckt, um wie ein Phönix aus der Asche umringt von Secret-Service-Agenten, mit Blutspuren im Gesicht, geballter Faust und der Parole „Fight, fight, fight!“ wiederaufzustehen, wird nicht nur bei seinen Anhängern den Mythos des Märtyrers und Winners verstärken. Und: Hat sich der Ex-Präsident nicht immer selbst zum Opfer einer „Hexenjagd“ seiner politischen Gegner stilisiert? Nun sehen sich Trump und seine Fans vollends darin bestätigt.

Das Attentat auf Donald Trump bei einem Auftritt in Butler, im Westen des Swing States Pennsylvania, markiert nach der desaströsen Performance Joe Bidens im TV-Duell vor gerade einmal zwei Wochen einen neuerlichen Wendepunkt und zugleich einen Tiefpunkt im US-Wahlkampf. Unmittelbar vor dem republikanischen Parteikonvent in Milwaukee in der kommenden Woche, bei dem sich der Ex-Präsident mit großer Geste als politischer Märtyrer und Triumphator präsentieren wird, verändert es die Dynamik zugunsten des republikanischen Kandidaten noch einmal schlagartig: da der vitale Herausforderer, dort der fragile und greise Amtsinhaber.

Harter Kern der Trump-Fans gegen schärferes Waffenrecht