Mann belästigt 13-Jährige beim Baden: Festnahme

Der 24-jährige Slowene wurde vorläufig festgenommen, nachdem er auch Freunde des Mädchens mit dem Umbringen bedroht haben soll.

Ein 24-Jähriger hat am späten Samstagnachmittag in einem Teich in Ferlach (Bezirk Klagenfurt-Land) ein 13-jähriges Mädchen untergetaucht und sexuell belästigt. Die Schülerin konnte flüchten, ihre Freunde stellten den slowenischen Staatsangehörigen zur Rede. Da bedrohte dieser sie mehrmals mit dem Umbringen. Die Polizei stellte den Mann wenig später und nahm ihn vorläufig fest. Er zeigte sich nicht geständig, so die Landespolizeidirektion Kärnten.

Der Mann hatte sich gegen 17.45 Uhr im Reßnigteich der 13-Jährigen genähert, ihren Kopf gepackt und sie unter Wasser getaucht. Dann berührte er sie im Brustbereich. Nachdem der Angreifer die einschreitenden Freunde (12, 13 und 14 Jahre alt) bedroht hatte, verständigten diese die Polizei. Die Beamten entdeckten den 24-Jährigen dann an einem nahen Beachvolleyplatz. Er wurde auf die Polizeiinspektion Ferlach gebracht und mittels Dolmetsch einvernommen, war aber unkooperativ. Der Mann wird angezeigt. (APA)