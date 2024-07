27-Jähriger bei Badeunfall im Kalterer See ertrunken

Der Mann war vom Tretboot ins Wasser gesprungen, Taucher bargen den seither vermissten 27-Jährigen.

Ein 27-Jähriger ist am Samstag bei einem Badeunfall im Südtiroler Kalterer See ums Leben gekommen. Der Mann, der offenbar nicht aus Südtirol stammte, war übereinstimmenden Berichten Südtiroler Medien zufolge mit zwei Freunden auf einem Tretboot unterwegs. Dann sprang der Mann, obwohl er angeblich nicht schwimmen konnte, ins Wasser und ging unter. Taucher bargen den 27-Jährigen nach stundenlanger Suche. Auch ein Sonargerät war bei der Suchaktion im Einsatz.

Erst am Freitag war in Südtirol ein 15-Jähriger nach einem Badeunfall gestorben. Der Jugendliche aus Prissian war am Mittwoch in einem Schwimmbad in St. Leonhard in Passeier beim Tauchen plötzlich nicht mehr aufgetaucht. Der 15-Jährige hatte offenbar einen Herzkreislaufstillstand erlitten, berichteten Südtiroler Medien. Der Jugendliche wurde aus dem Wasser gezogen und konnte reanimiert werden. Schließlich wurde er in das Spital geflogen, wo er später den Folgen seiner Verletzungen erlag. (APA)