Frauen-Männer-Quote in Paris erstmals bei 50:50

Das IOC erreicht das große Ziel der Geschlechterparität - zumindest in der Statistik. Eine Gleichstellung in der Gesellschaft ist erst in 134 Jahren erreicht, heißt es unterdessen im aktuellen Gender Gap Index.

Es war ein langer, steiniger Weg, doch mit den Olympischen Spielen in Paris hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) die selbstauferlegte Vorgabe geschafft: Erstmals werden bei den Wettkämpfen im Zeichen der Fünf Ringe gleich viele Frauen wie Männer an den Bewerben teilnehmen. Die volle Geschlechterparität wird erreicht. Auch die Sichtbarkeit von Frauen wie beim Einmarsch der Nationen soll weiter erhöht werden, zudem wurde das Programm auch fairer aufgeteilt.

Schon bei den Spielen 2021 in Tokio wurden die Nationalen Olympischen Komitees ermutigt, die Flagge von einer Frau und einem Mann tragen zu lassen. 91 Prozent der NOKs machten davon Gebrauch. Neu ist in Paris beispielsweise, dass der Frauen-Marathon erstmals seit der Aufnahme ins Olympia-Programm vor 40 Jahren am Tag nach den Männern ausgetragen wird und somit die Leichtathletik-Bewerbe beschließt.

„Wir werden einen der wichtigsten Momente in der Geschichte der Frauen bei Olympischen Spielen aber auch überhaupt im Sport feiern“, meinte IOC-Präsident Thomas Bach schon im Frühjahr. Allein seit den Spielen 1996 in Atlanta ist der Frauenanteil im Athletenlager von damals 34 Prozent auf knapp 48 Prozent in Tokio rasant angestiegen. Die bisher beste Frauen-Quote bei Winterspielen hatte man in Peking 2022 mit 45 Prozent erreicht.

2,2 Prozent im Jahr 1900

Zum Vergleich: In Paris vor 124 Jahren, also bei den Spielen im Jahr 1900 waren in den Sportarten Tennis, Segeln, Krocket, Reiten und Golf nur 22 Frauen am Start. Das waren 2,2 Prozent von damals 997 Teilnehmern. Nun wurde auch die Zahl der Medaillenbewerbe in den vergangenen sechs Jahren weit besser ausbalanciert. Dem IOC geht es aber nicht nur um statistische Gleichheit, sondern auch um den Einfluss rund um die Welt auf die Gleichberechtigung der Geschlechter. Trainingsprogramme für Frauen im Sport im mittleren und oberen Management sowie u.a. auch interne Umstrukturierungen im IOC haben den Frauen-Anteil auch in anderen Bereichen stark verbessert.

Bei den Olympischen Spielen in Paris sind nun 28 von 32 Sportarten für beide Geschlechter gleich. Es gibt 150 Frauen-Events, 157 Männer-Events und 22 Mixed-Events.

„Seit 2014 darauf hingearbeitet“

IOC-Boss Bach ist sehr zufrieden. „Wir haben seit Beginn unserer Olympischen Agenda im Jahr 2014 darauf hingearbeitet. Die ersten bescheidenen Fortschritte haben wir in Rio gemacht, da zwischen 2014 und 2016 nicht viel Zeit blieb. Dann haben wir in Tokio einen größeren Schritt gemacht und waren nahe dran. Schließlich haben wir es in Paris gemeinsam mit den internationalen Verbänden geschafft, die gleiche Anzahl von Qualifikationsplätzen für weibliche und männliche Athleten zu vergeben“, sagte er im Juni in einem „Eurosport“-Interview.

In der Organisation selbst sei man auf ähnlichem Kurs: „Man muss versuchen, mit gutem Beispiel voranzugehen. So haben wir nach den Reformen den Anteil der weiblichen IOC-Mitglieder von etwa 20 Prozent auf 41 Prozent erhöht. Bei den Kommissionen ist es etwas einfacher, denn dort kann ich die Kommissionsmitglieder ernennen, und wir haben vollständige Geschlechterparität. Im Moment haben wir sogar einen Posten mehr für Frauen.“

Aus österreichischer Sicht waren 1912 erstmals Frauen dabei, damals standen sieben Athletinnen sowie 91 Männer in Stockholm am Start. Noch in Seoul 1988 lautete das Verhältnis 69:7 für die Männer. Immerhin gab es schon zwei Olympische Spiele, an denen sogar mehr ÖOC-Sportlerinnen als -Sportler teilnahmen: 2000 in Sydney (38 Männer:56 Frauen) und zuletzt 2021 in Tokio mit 36:39. Bei Winterspielen gab es ausgerechnet bei den ersten 1924 Parität (2:2), danach dominierten die Männer. Selbst 2022 in Peking waren 64 Athleten und 42 Athletinnen aus Österreich am Start. Selbstverständlich ist von NOK zu NOK eine komplette Parität weit schwieriger zu erreichen, weil einfach nicht jede Sportart bei beiden Geschlechtern stark genug besetzt ist.

Gleichstellung in Gesellschaft dauert noch 134 Jahre

Übrigens: Von einer Geschlechtergleichstellung in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ist man noch weit entfernt, wie der aktuelle Index der Stiftung Weltwirtschaftsforum (WEF) im Juni verdeutlicht. Eine Gleichstellung würde demnach noch 134 Jahre (!) dauern. In der Nationenliste führt Island vor Finnland, Norwegen und Neuseeland. Österreich liegt im jährlichen Gender Gap Report aktuell an 49. Stelle, Deutschland auf Platz 7. (APA)