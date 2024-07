Zwei Bankomaten in Niederösterreich gesprengt

Die Täter sind auf der Flucht. Wie viel sie erbeutet haben, ist nicht bekannt.

In Drosendorf (Bezirk Horn) haben unbekannte Täter in der Nacht auf Sonntag Bankomaten bei zwei Geldinstituten gesprengt. Ob sie dabei etwas erbeutet haben bzw. wie hoch die Beute ist, war noch nicht bekannt. Ein Fahrzeug wurde gesichtet, die sofort eingeleitete Fahndung verlief jedoch negativ, teilte Raimund Schwaigerleher, Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich, am Sonntagvormittag mit.

Die Täter waren gegen 4.00 Uhr Früh unterwegs und sprengten zwei Geldautomaten. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen. Nähere Details waren noch nicht bekannt. (APA/dpa)