Kaum noch Arbeitslose in Tirol und Salzburg

Der Tourismus-Boom sorgt beinahe für Vollbeschäftigung in Salzburg und Tirol.

Angesichts einer guten Tourismus-Sommersaison verzeichnen Salzburg und Tirol fast Vollbeschäftigung. Ende Juni lag die Arbeitslosenquote in Salzburg bei 3,3 Prozent und in Tirol bei 3,4 Prozent. Im Gegensatz dazu belief sich die Arbeitslosenrate in Wien auf 10,7 Prozent. Bei unter drei Prozent sprechen Experten von Vollbeschäftigung, weil es wegen Jobsuche und Saisonarbeit immer eine gewisse Anzahl an Arbeitslosen gibt.

Sabine Platzer-Werlberger, Geschäftsführerin des AMS Tirol, sprach zuletzt von „quasi Vollbeschäftigung“. „Es haben noch nie so viele Menschen in Tirol gearbeitet wie gerade jetzt.“ Der Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel sei die größte Herausforderung auf dem Tiroler Arbeitsmarkt. In Salzburg gibt es schon mehr Jobangebote als Arbeitslose. „Wir haben immer noch um 71 offene Stellen mehr als Arbeitslose“, sagte Salzburgs AMS-Chefin, Jacqueline Beyer. Im Tourismus kenne man das schon sehr lang, was auch am überaus starken Wachstum der Branche liege. (APA)