Republikanischer Parteitag im Zeichen des Anschlags auf Trump

In Milwaukee ist alles für den Parteitag angerichtet.

In Milwaukee ist alles für den Parteitag angerichtet. Getty Images

Donald Trumps Krönungsparteitag startet in Milwaukee. Dort herrschte Fassungslosigkeit, ehe die Republikaner in den Angriffsmodus schalteten.

New York/Milwaukee. Es ist der große Showdown eines jeden US-Wahlkampfsommers: die Bundesparteitage. Jahrelange Planung, Hunderte von Mitarbeitern braucht es, um die Polit-Spektakel über die Bühne zu bringen – und den jeweiligen Präsidentschaftskandidaten zu küren. Die Republikaner treffen sich diesmal in Milwaukee im Swing State Wisconsin im Mittleren Westen, um Ex-Präsident Donald Trump zum mittlerweile dritten Mal auf den Schild zu heben.

Doch die Nachricht des Attentats auf Trump schlug in Milwaukee ein wie ein Blitz. Vor Ort lagen sich Berichten zufolge Mitarbeiter in den Armen, Fassungslosigkeit und Trauer machten sich breit. Ehe die Stimmung umschlug. Die Republikaner sind in den Angriffsmodus gewechselt.

„Biden, Linke, Medien“